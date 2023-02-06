ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın; “Acımız büyük Milletimizin başı sağ olsun”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya’da başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Saat 04.17’de yaşanan ve ilk belirlemelere göre; 1.498 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 533 vatandaşın yaralandığı depremde, 2 bin 834 binanın yıkıldığı büyük depremin ülkede herkesi derin üzüntüye boğduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, “Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun. Oda olarak kış mevsiminin ortasında bu büyük felaketi yaşayan insanlarımızın yanında olmak, onların acılarını paylaşmak ve imkanlarımız nispetinde onların ihtiyaçlarını gidermek adına hem nakdi hem de ayni olmak üzere iki ayrı yardım kampanyası başlattık” dedi.

10 ili kapsayan geniş bir coğrafyada yıkıcı bir etkiyle hissedilen depremin ardından toplumun her kesiminden insanların depremzedelere destek olmak ve yardımda bulunmak için büyük bir çaba gösterdiğini kaydeden Başkan Özakalın şunları söyledi; “Bu tür büyük felaketlerden sonra başlatılan yardım çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi çok önemli. Biz de bunu göz önüne alarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İçişleri Bakanlığı ve AFAD’la koordineli bir şekilde kampanyamızı başlattık. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ve üyelerimiz, depremzedeler için Halkbank Erzurum Şubesi’nde açtığımız TR05 0001 2009 3420 0016 0002 03 nolu hesaba bağışta bulunabilirler. Ayrıca ayni yardımda bulunmak isteyenler için de; ETSO, Erzurum TB, Pasinler TSO, Oltu TSO, Erzurum Esnaf Odaları, 1. OSB, DAİB, diğer STK’lar ve hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğinde deprem bölgelerindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere “Erzurum İş Dünyası Deprem Yardım Merkezi” oluşturuldu. Vatandaşlarımız acil olarak çadır ve konteynır olmak üzere “bit.ly/deprem-yardim” linkinde yer alan malzemeleri 1.OSB Müdürlüğü Ek Arazi No:20 adresindeki merkeze teslim edebilirler.”