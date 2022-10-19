ETSO Vakfı’ndan ihtiyaçlı öğrencilere giyim yardımı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) yeni eğitim-öğretim yılında ihtiyaçlı öğrencilere yaptığı kırtasiye yardımlarının ardından, ETSO Yardım Araştırma Geliştirme Vakfı da okul müdürlükleri tarafından belirlenen öğrencilere ayakkabı ve mont yardımında bulundu.

Palandöken ilçesi Dede Korkut İşitme Engelliler İlköğretim Okulu’ndaki ihtiyaçlı öğrenciler için hazırlanan yardım malzemeleri, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl tarafından Okul Müdürü Mustafa Yılmaz’a teslim edildi. Yaptığı yardımlarla okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine destek veren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür eden Okul Müdürü Mustafa Yılmaz, “İhtiyaçlı öğrencilerimizi daima hatırlayan ve onlara destek veren ETSO’ya minnettarız” dedi.

“300 bin TL tutarında yardım yapıldı”

İhtiyaçlı öğrencilere yönelik eğitim yardımlarının her yıl düzenli olarak yapıldığını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ise yeni eğitim-öğretim yılında da ilköğretim okullarındaki ihtiyaçlı öğrencilere ETSO ve ETSO Vakfı tarafından toplamda 300 bin lira tutarında kırtasiye ve giyim yardımı ulaştırıldığını dile getirdi. Polat, il genelinde belirlenen ilköğretim okullarında öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencileri okul müdürlükleri aracılığıyla tespit ettiklerini belirterek, kırtasiye ve giyim yardımlarının da bu tespitlere göre okul yöneticilerine teslim edildiğini söyledi.