ETSO seçimlerinin galibi Saim Özakalın ve ekibi oldu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerini Saim Özakalın’ın mavi listesi kazandı. 35 meslek grubundan 25’ini kazanan Özakalın, Erzurum’un ekonomik anlamda hak ettiği konuma gelmesi, üreten ve istihdam sağlayan marka bir şehir olması için ETSO çatısı altında özveriyle çalışacaklarını söyledi.

ETSO’nun, 35 meslek grubunda 79 meclis üyesi ve 193 meslek komitesi üyesinin belirlendiği organ seçimleri, Erzurum Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Başkanlık için mevcut Meclis Başkanı Saim Özakalın ile Murat Resuloğlu ve bazı meslek gruplarındaki bağımsız adayların yarıştığı seçimlerde 3 bin 405 kayıtlı üyeden 2 bin 266 üye oy kullandı.

Saim Özakalın’ın mavi, Murat Resuloğlu’nun kırmızı, bağımsız adayların da beyaz oy pusulası kullandığı seçimler saat 17.00’de sona erdi. Yapılan sayım sonucu Saim Özakalın’ın listesi 35 meslek grubundan 25’ini kazandı. Diğer aday Resuloğlu 5 meslek grubunda, bağımsız adaylar da 5 meslek grubunda seçimi kazandı. Başkan adayı Murat Resuloğlu aday olduğu meslek grubundan meclis üyesi seçilemedi.

Özakalın; “Seçimin kazananı Erzurum olmuştur”

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Saim Özakalın, seçimde kendisine teveccüh gösteren Oda üyelerine teşekkür ederek, “Ayrıca, seçim sürecinde bizimle birlikte mesai harcayan, meslek gruplarında çalışma yürüten bütün arkadaşlarımıza minnettarız. Bu seçimin kazananı Erzurum olmuştur. Benimle birlikte ETSO yönetimine talip olan değerli kardeşlerimizle birlikle önemli ve büyük sorumluluk isteyen bir görev üstlendiğimizin farkındayız. Daha önce adaylığımızı açıkladığımızda ifade ettiğimiz gibi şehrimizin ve bölgemizin yaşadığı sorunları ve bunların çözümlerinin neler olduğunu biliyoruz. Şehrimizin sıkıntılarına ve problemlerine ortak akıl ve istişareyle, diğer kurumlarımızla işbirliği içinde hareket ederek çözüm bulacağız. Bunu yaparken her zaman hakkımız olanı talep etmekten asla geri durmayacağız. Görevimiz süresince, üyelerimizden aldığımız güç ve motivasyonla, olaylara pozitif yaklaşıp meseleleri çözüme kavuşturan ve sonuç alan bir Oda anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Bize emanet edilen bu görevi her zaman layıkıyla yerine getirip, iş dünyamızın sesi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Yapılan seçim sonucunda oluşan ETSO Meclisi önümüzdeki hafta Yönetim ve Disiplin Kurulları ile TOBB Üst Kurul Delegelerinin seçimlerini yapacak. Ardından ETSO Meclisi en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek Meclis Başkanlık Divanını seçecek.