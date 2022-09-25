ETSO, ‘Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda, 24-25 Eylül tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen, ‘Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde stant açtı.

‘Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında’ sloganıyla düzenlenen ve 2022 yılı içerisinde 13 ilde gençlerle kamu kurumlarını bir araya getirmeyi amaçlayan projenin 10. durağı Erzurum oldu. Hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen gençlerle onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerini bir araya getirmeyi hedefleyen, ‘Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde, ETSO da, bünyesinde faaliyet gösteren; Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Türk Patent ve Marka Kurumu Temsilciliği ve Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) yer aldı.

ETSO standını ziyaret eden katılımcılar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl ve birimlerin uzmanlarından, hem Oda’nın faaliyetleri hakkında bilgi aldılar hem de hayalini kurdukları iş ve kariyer planlarını Oda yöneticileriyle paylaştılar.

Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan temsilcilerin tanıtım yaptığı etkinlikte, gençlerin burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda verilen destekler hakkında bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek hedefiyle Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, KUDAKA ve Kırsal Kalkınma Projesinden yararlanan girişimcilerle düzenlenen panellerin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetler, Aydilge konseri ile çeşitli gösterilerin de yer aldığı etkinliklere ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.