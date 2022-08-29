ETSO Başkanı Yücelik’ten 30 Ağustos mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü Yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Asil milletimizin tarihi; İstiklal ve istikbali uğruna, hakkı ve adaleti tesis etmek için girilen savaşlar ve neticesince kazanılan şanlı zaferlerle doludur” dedi.

Anadolu coğrafyasının Türk yurdu yapıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinden, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’a kadar kazanılan birçok zaferin, Türk Milletinin bu topraklarda ebediyen yaşayacağını tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Başkanı Yücelik şunları söyledi; “Asil milletimizin tarihi; İstiklal ve istikbali uğruna, hakkı ve adaleti tesis etmek için girilen savaşlar ve kazanılan şanlı zaferlerle doludur. Bu millet, vatana düşman ayağı basmasın diye ne mücadeleler verdi, nice zorluklara göğüs gerdi. Atalarımız bu topraklar için canlarını verdiler, kanlarını akıttılar. Ancak düşmana bir karış toprak vermediler. Hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atalarımızın emaneti bu güzel vatana aynı ruh ve heyecanla sahip çıkacağız.”

30 Ağustos Zaferi’nin, İstiklal Harbi’nin ‘Zafer Tacı’ olduğunu vurgulayan Başkan Yücelik mesajında şu ifadeleri kullandı; “Milletimizi ve ülkemizi bölmek isteyen düşmanlar, her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini, kararlılığını bulacak ve milletimiz bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı verecektir. Bundan Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü Yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Büyük Taarruzun 100. Yıldönümü ve Zafer Bayramımız kutlu olsun.”