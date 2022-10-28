ETSO Başkanı Yücelik’ten 29 Ekim mesajı;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda; Cumhuriyetin, kahraman Türk Milletinin azmi, imanı ve kararlılığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı destansı bir mücadelenin eşsiz kazanımı olduğunu söyledi.

Büyük mücadeleler ve çekilen acıların sonunda elde edilen Cumhuriyetin kazanımlarının Türk milletinin vazgeçemeyeceği değerler olduğunu kaydeden Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Milletimizin bu topraklardaki birlikteliği ve yaşama arzusu dünyadaki hiçbir ulusa benzetilemez. Asil milletimizin tarih boyunca bu uğurda verdiği mücadeleler, çektiği acılar ve ödediği bedeller bunun en güzel ispatıdır. Kahraman milletimizin Atatürk’ün önderliğinde kurduğu Cumhuriyetin temellerinde, yüzbinlerce şehidin, gazinin canı, kanı ve hakkı vardır. Dün atalarımızın savunduğu bu toprakları gelecekte de gençlerimiz kanı ve canı pahasına savunacak, Cumhuriyetimizin tüm kuşakları da kendilerine bırakılan bu kıymetli emaneti daima koruyup, kollayacaktır.”

Mesajında, “Bundan 99 yıl önce bağımsızlığımızın temellerini atan ruh ve karakterin bugün de dimdik ayakta olduğunu görmek geleceğimiz adına hepimizi umutlandırıyor” diyen Başkan Yücelik şunları söyledi; “Bu vesileyle, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere; her karış toprağı kanla sulanmış bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.”