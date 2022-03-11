ETSO Başkanı Yücelik’ten 12 Mart mesajı;

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, “12 Mart 1918; tarihimize iftihar sahifeleri ekleyen güzel şehrimiz Erzurum’un şanlı zafer günü, varoluş mücadelesi ve destansı bir direnişin tarihidir” dedi.

Mesajında, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının müstesna bir parçası olan Erzurum’un, 1. Dünya Harbi sırasında çok büyük acılara ve vahşet boyutundaki büyük katliamlara tanık olduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, Erzurum halkının 104 yıl önce hürriyet ve istiklali için canları pahasına vatan topraklarını müdafaa ettiğini söyledi. Bu uğurda binlerce şehit veren Erzurum’un düşmana karşı gösterdiği şanlı direnişin, Kurtuluş Savaşı’nın mihenk taşı olduğunu vurgulayan Yücelik mesajında şu ifadeleri kullandı; “Bizler, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir mücadeleyle, bugün üzerinde yaşadığımız bu güzel vatanı koruyup, kollayan kahramanlarımıza çok şey borçluyuz. Bu aziz toprakları vatan bilmiş, onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya göstermiş milletimizin destansı mücadelesi tarihte hep örnek gösterilmiştir. 104 yıl önce bu kadim şehrimizin yaşadığı acıları yıllarca hep yüreklerimizde hissettik. 12 Mart 1918; tarihimize iftihar sahifeleri ekleyen güzel şehrimiz Erzurum’un şanlı zafer günü, varoluş mücadelesi ve destansı bir direnişin tarihidir. Bayrak, vatan ve istiklal mücadelesinin kazanıldığı bu büyük gün Erzurum’a kutlu olsun. Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızı kanı, canı pahasına müdafaa eden bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum.”

Yücelik, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümüyle ilgili ifadelere de yer verdiği mesajında; “İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, yüce milletimizin bağımsızlık ve kutsal değerler uğruna verdiği mücadeleyi destansı bir şekilde ifade ettiği İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutluyor, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diye dua eden merhum milli şairimizi rahmetle anıyorum” dedi.