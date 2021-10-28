ETSO Başkanı Yücelik: “Milletimiz, egemenliğinden ve demokrasiden asla taviz vermemiştir”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Cumhuriyetin kazanımlarının Türk milletinin vazgeçemeyeceği değerler olduğunu dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. Yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Asil milletimiz, savaşın çok zor şartlarında bile egemenliğinden taviz vermemiş, demokrasiden asla zaman vazgeçmemiştir. Cumhuriyet, aziz milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenip, ulu bir çınar olmasının başlangıcıdır. Tarihimizdeki en önemli gurur tablolarından biri olan cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millet olduğunu ilan eden ve vatandaşların temel hak ve hürriyetini teminat altına alan bir rejimdir. Eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin garantisi ve teminatı olan Cumhuriyetimizin temellerinde, yüzbinlerce şehit ve gazimizin emeği ve hakkı vardır. Dün, atalarımızın savunduğu o hakları gelecekte de gençlerimiz kanı ve canı pahasına savunacaktır. Cumhuriyetin tüm kuşakları, bu görevin bilinci içinde, kendilerine bırakılan değeri daima koruyacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimizin bu emanetini ilelebet yaşatacaklardır. 98 yıl önce bağımsızlığımızın temellerini atan ruh ve karakter bugün de dimdik ayaktadır” diyen Başkan Yücelik, “Bu vesileyle, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, her karış toprağı kanla sulanmış bu vatan için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.”