ETSO, Bakan Bilgin’i ağırladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum programı kapsamında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimiyle kahvaltıda bir araya geldi.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda düzenlenen kahvaltıya, Bakan Bilgin’in yanı sıra eski İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bakanlığa bağlı kurumların müdürleri katıldı.

Kahvaltının ardından ilk olarak ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın bir konuşma yaptı. Konuşmasında Bakan Bilgin’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Başkan Özakalın, iş ve çalışma hayatına ilişkin yaşanan sorunları çözüm öneriyle birlikte dile getirdi.

“Erzurum, 6. Teşvik bölgesine alınsın”

Öncelikle Bölgesel Teşvik Sistemi’yle ilgili Erzurum’un beklentilerine değinen ve Erzurum gibi potansiyeli yüksek ve gelişmeye açık olan illerin en büyük ihtiyacının devletin teşvik ve destekleri olduğunu vurgulayan Özakalın şunları söyledi:

“İlimiz Bölgesel Teşvik Sistemi’nde 5. Bölgede yer alıyor. Ancak Organize Sanayi Bölgeleri’nde yapılacak yatırımlar 6. Bölge Teşviklerinden faydalanabilmektedir. Süresi 1 yıl daha uzatılan bu uygulama bu yılın sonunda bitiyor. Uygulamanın 1 yıl daha uzatılacağı bilgisini almamıza rağmen bu durum bizi yeterince tatmin etmemektedir. 5. Bölge’de olmak yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Şehrimizi sanayileşmede bir adım öne taşımak ve Erzurum’u sanayiye yönelik yatırımlar anlamında daha cazip kılmak için 6. Bölge’ye alınmamız büyük önem taşıyor. Bizim için asıl olan ilave kararlarla değil, bölgesel teşvik sistemi kapsamında Erzurum’un da kalıcı bir şekilde 6. Bölge’ye alınması ve şehrimizin haritada 6. Bölgenin turuncu rengine boyanması öncelikli talebimizdir.”

Asgari Ücret ve İşverenin Borç Limiti Sorunu

Konuşmasında asgari ücret, EYT ve Kıdem Tazminatı konularına da değinen Özakalın şöyle devam etti:

“Daha önce aralarında ilimizin de bulunduğu 49 ilde uygulanan 6 puanlık asgari ücret prim indirimi 2021 yılında sona erdi. Ayrıca 5510 Sayılı Kanun kapsamında primini düzenli olarak ödeyen işverenlere 5 puanlık indirim söz konusu Bu 5 puanlık indirime ilaveten daha önce uygulanan 6 puanlık indirimin yeniden uygulanmasını istiyoruz. Ayrıca asgari ücrete verilen 100 TL’lik desteğinde günümüz şartlarına uygun miktara çıkarılmasını bekliyoruz. SGK ve Maliye borcu olan işverenlerimiz borçlarını taksitlendirmek istediklerinde, borç miktarı 50 bin TL üzerinde ise teminat isteniyor. Bu rakamın güncellenmesi gerekiyor. Bunun enflasyon ve günümüz ekonomik şartları dikkate alınarak en az 200 bin TL. olarak düzenlemesi ve bu rakamın her yıl asgari ücrete verilen zam oranında yükseltilmesi gerekir.”

EYT ve KGF Destekli Kıdem Tazminatı

EYT’nin kanunlaşması ile işverenlerin kıdem tazminatı yükünün artacağına dikkati çeken Özakalın şu ifadeleri kullandı:

“İşverenlerin kıdem tazminatı sorununun çözülmesi anlamında KGF destekli kredi verilmesi planlanıyor. Bu kredinin faizsiz veya çok düşük faizli bir kredi olmasını ve normal finansman kredisinden ayrı olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Çünkü normal kredi şartları uygulandığında bazı firmalarımız bu destekten faydalanamayacak. Kıdem tazminatı ödemeleri için kullandırılacak bu kredinin firmanın kredi puanını da etkilememesini ve devletimizin bu kredinin bir kısmı da sübvanse etmesini arzuluyoruz. KGF konusunda şehrimizin bir beklentisini daha dile getirmek istiyoruz. Daha önce Odamız bünyesinde faaliyet gösteren ve Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars ve Bayburt illerindeki firmaların finansmana erişim noktasında kefalet desteği veren KGF Erzurum Şubesi, Fon yönetimi tarafından kapatılarak, Trabzon KGF Bölge Müdürlüğü’ne bağlandı. Erzurum gibi kalkınmada öncelikli illerin bölgemizde olduğu göz önüne alındığında; bu illerdeki firmaların mahallinde ve zamanında hizmet alabilmesi açısından KGF şubesinin yeniden ilimize açılması noktasında desteklerinizi bekliyoruz.”

“Mücavir il uygulaması Erzurum’u ihracatta cazip kılar”

Şehrin üretiminin, ihracatının artması için çaba göstereceklerini belirten Başkan Özakalın, Erzurum’un ‘Mücavir İl’ kapsamına alınmasının önemine işaret ederek, “Şehrimizi ihracat anlamında daha ileri seviyeye taşıyacak ‘Mücavir İl’ kapsamından 2009 yılında çıkarıldık. Firmalarımızı ihracat yapmaya özendirecek ve ihracat rakamlarımızı daha üst seviyelere taşıyacağına inandığımız ‘Mücavir İl’ kapsamına Erzurum’un yeniden alınması yönündeki talebimizi her platformda olduğu gibi sizlerin huzurunda da bir kez daha dile getiriyor ve bu konuda desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Şehrin hizmet sektörü ağırlıklı istihdam yapısının değişmesi ve sanayi sektöründeki istihdamın artması için yapılması gerekenleri de sıralayan Özakalın, OSB yatırımlarının yanı sıra tarımsal sanayi sektöründe istihdamın artması için mevcut yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, istihdama katkı sağlayacak Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitimi Programlarıyla uygulamalarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

4857 Sayılı Kanun

4857 Sayılı Kanun’un 30. Maddesi gereği, 50 ve üzerinde çalışanı olan firmaların yüzde 3 oranında engelli personel çalıştırma mecburiyeti olduğunu söyleyen Özakalın, şöyle konuştu:

“Yeraltı ve sualtı işleri bundan muaf tutulmuştur. Ancak, çok tehlikeli sınıfında olmasına rağmen inşaat sektöründe herhangi bir muafiyet yoktur. İnşaat sektörünün de bu kapsama alınması şarttır. Zaten engelli vatandaşlarda hem mevsimsel şartlar hem de işlerin zorluğu sebebiyle inşaat sektöründe çalışmak istememektedirler. Kanuni zorunluluk sebebiyle inşaat sektöründeki işveren de istihdam edebilecek engelli personel bulamadığı için cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanı sıra yine 4857 Sayılı Kanun da işverenleri sıkıntıya sokacak derecede işçi lehine hükümler bulunmaktadır. Mahkemeler de bu hükümleri esas alarak işverenlere çeşitli yaptırımlar uygulamaktadır. İşveren ve işçiyi aynı oranda koruyan yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yukarıda dile getirdiğimiz bazı mevcut uygulamalar, istihdam alanları dar olan şehrimizde, firmaların istihdamını sınırlandırıyor. Sözünü ettiğimiz bu düzenlemeler yapılması halinde ilimizdeki istihdamında artacağına inanıyoruz. Sizi Erzurum’da ve Odamızda ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. İşverenlere ve gerekse çalışan kesime verdiği desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sizlere sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz.”

Başkan Özakalın’ın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Okay Memiş ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok birer konuşma yaptı.

Bakan Bilgin’in açıklamaları

Daha sonra konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kendisinin bölgenin insanı olduğunu ve Erzurum’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Konuşmasında, ETY, Asgari Ücret, KGF desteği gibi konularda açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın’ın aktardığı konularla ve Erzurum iş dünyasının 6. Bölge, asgari ücret, kıdem tazminatı ve KGF başta olmak üzere diğer talepleriyle ilgili gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Konuşmasında, EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, "Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı ve konu 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için o yıllarda farklı işletmelerde, farklı zamanlarda çalışmış özellikle özel sektörde çalışan 4A’lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız etraflı bir şekilde sürüyor. Yurt dışından çalışanların, Türkiye’de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan emekçilerimizin talepleri var. Konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Bütün bunları bitireceğiz inşallah. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Aldığımız tedbirlerden bir tanesi de kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF’den bir kredi verilmesi için Maliye Bakanımız Nurettin Nebati Bey ile görüştük. Bu konuda hazırlıkların yapıldığını kendileri de aktardılar. Kredi konusunu Sayın Bakan’la çözdük. Herhangi bir aksama olmayacak, bu konuları çözerek Türkiye ilerleyecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin, salı günü yapılacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısında uzlaşma sağlanacağına inandığını da kaydederek, "Enflasyonist ortamın verdiği tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak bizim sosyal politika tedbirleri ile yapacağımız işlerdir. En önemli sosyal politika araçlarımızdan birisi asgari ücrettir, toplu sözleşmelerdir. Sorunları çözeceğiz" dedi.

Kahvaltı sonrasında ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Bakan Bilgin’e ziyaretinin anısına bir plaket verdi ve Oltutaşı tespih hediye etti.