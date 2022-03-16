ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’ya çıkarma yaptılar

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral başkanlığındaki Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Borsanın gerçekleştirdiği proje ve çalışmalar ile Üye, esnaf ve ilin sorun ve taleplerine ilişkin, Erzurum Milletvekilleri ve Bakanlıklar nezdinde ziyaretlerde bulundular.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Yönetim Kurulu Üyeleri, Eletdin Ürüşan, Yavuz Sarı, Yalçın Meral ile Aykut Koç’tan oluşan heyet Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ‘de, Erzurum Milletvekilleri, Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Prof. Dr. Kamil Aydın ile Naci Cinisli’yi ziyaret ederek, Erzurum’un kalkınması, gelişmesi ve önündeki engellerin aşılması için izlenmesi gereken yol ve yöntemleri ele aldılar. Heyet ayrıca Erzurum ilinin temel sorunları ve esnafın yaşadığı sıkıntı ve talepler ile Erzurum Ticaret Borsası tarafından başarılı bir şekilde yürütülen “Erzurum Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve Süte Değer “ Projelerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmaları dosya halinde muhataplarına aktarma fırsatı yakaladılar.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, başta Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Cengiz Yavilioğlu ile Erzurum Milletvekillerine yaptıkları ziyaretin, Erzurum’un kalkınması, gelişmesi ve önündeki engellerin aşılması , izlenmesi gereken yol ve yöntemler açısından önemli olduğunu ,hep beraber hareket etmenin sorunların çözümünde önemli rol oynayacağını, başta Erzurum’un kalkınması ve engellerin ortadan kaldırmak için herkesin sorumluluk almasının kaçınılmaz olduğunu belirterek “Sıkıntıların çözümü için şimdiye kadar izlenen yol ve yöntemlerde değişiklik yapılmasının yerinde olacağına, öncelikle belli başlıklar altında sorunlarımızı belirleyip, onlara yoğunlaşmamız en doğru çözüm olacaktır“.dedi

ETB Başkanı Hakan Oral, Erzurum’u kalbinde hisseden herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini belirterek, “İlimizde ortaklık kültürü, birliktelik, markalaşma ve şehrin kaynak ve potansiyellerini geliştirmek, ilimizi hak ettiği noktaya taşıma noktasında çalışmalarımıza ve ziyaretlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.