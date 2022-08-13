ETB “ Süt Toplama Merkezi” düzenlenen tören ile hizmete girdi

Erzurum Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen ve kurulduğu günden bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atan Erzurum Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi çerçevesinde hazırlıkları tamamlanan Tortum ilçesi Süt Toplama merkezi düzenlenen tören ile hizmete girdi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından 2018 yılında hizmete sokulan ve Erzurum Ticaret Borsası tarım ve hayvancılığı geliştirme A.Ş marifeti ile çalışmalarına devam eden ve bugün itibari ile 9 ilçe, 97 Mahalle’de süt toplama faaliyetlerine devam eden Erzurum ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş , Tortum ilçesi ile Akbaba Köyünde kurduğu Süt Toplama Merkezlerinin açılışını bugün gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bugüne kadar , başarılı çalışmalara imza atan, Erzurum Ticaret Borsası tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş bugüne kadar 9.707.075,00 Litre Süt toplayıp, bunun karşılığında üreticilere 35.868.646,96 TL ödeme gerçekleştirdi. Sağladığı Katma değer ile Erzurum ve ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayan Şirket, kurulduğu günden bugüne kada, Erzurum Ekonomisine 2.349.159,10 TL Devlete ise SGK ve vergiler olmak üzere 1.647.049,36 TL katkı sağladı.

Başkan Oral: Şehrimiz ve Üreticilerimiz için Çalışmalarımıza devam edeceğiz

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tortum Süt Toplama Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 2018 yılında başladığımız ve bugün ile 9 ilçede hizmet verdiğimiz Erzurum İli Süt Sektörü Projemizin 1.2. ve 3’üncü etaplarını başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz. Bugün burada açılışını yapacağımız Tortum İlçesi Süt Toplama Merkezi ile Akbaba Mahallesi Süt Toplama Merkezimizin açılışında duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İnşallah yakın zamanda Horasan, Aşkale, Hınıs ve İspir Süt toplama merkezlerimizi de hizmete açacağız. Bizim amacımız, üreticimizi emeğinin karşılığını, alın terinin karşılığını almasını sağlamak. Bu amacımıza da ulaştığımız için mutlu olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonrada ilimiz ve ilçelerimizde faaliyetlerimize son sürat devam edeceğiz. İnşallah bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Süt toplama merkezlerimizin ilçe halkımıza üreticilerimize bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen: Bu Projede Cumhurbaşkanımızın Desteği Çok Büyük

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Dünyanın en güzel ve modern hayvan pazarını ve bugün açılışını yapacağımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleri ile hayata geçirdiğimiz Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi Erzurum ve Bölgemiz için çok büyük önem taşımaktadır. Geldiğimiz noktada hem Şehir Ekonomisi hem de üretici kazanmaktadır. Bu projeye olan desteğimiz devam edecektir” diye konuştu.

Vali Vekili Suphi Özgödekli de, “Böylesine güzel bir programda bulunmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Önemli olan yapılan çalışma ve projelerin amacına ulaşmasıdır. Soğuk Zincir Süt Kurulumu projemizde amacına ulaşmış bir proje olarak bizleri mutlu etmektedir. İnşallah bu projemiz yakın zamanda tüm ilçelerimizde faaliyetlerini sürdürerek devam edecektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tortum İlçesi Süt Toplama Merkezinin açılışına Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tortum Kaymakamı Okan Daştan, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğiter, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Tarım ve Orman il Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Tohumcu, Aykut Koç ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hüseyin Polat ile Kamu ve Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda süt üreticisi katıldı.