ETB ile Van Ticaret Borsası arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı
ERZURUM TİCARET BORSASI İLE VAN TİCARET BORSASI, KARŞILIKLI BİLGİ VE TECRÜBE ALIŞVERİŞİNİ ARTTIRMAK, BORSALARIMIZIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK ORTAK PROJELER YÜRÜTMEK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA BİRLİK VE BERABERLİK ADINA “KARDEŞ BORSA” OLARAK ÇALIŞMALARA BAŞLADI. İKİ BORSA YÖNETİCİLERİ ARASINDA KARDEŞ BORSA PROTOKOLÜ İMZALANDI
Erzurum Ticaret Borsası ile Van Ticaret Borsası, karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişini arttırmak, borsaların gelişimine katkı sağlayacak ortak projeler yürütmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla birlik ve beraberlik adına “Kardeş Borsa” olarak çalışmalara başladı. İki borsa yöneticileri arasında Kardeş Borsa Protokolü imzalandı.
İmza törenine Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer katıldılar. Borsalar arasında imzalanan protokole göre, hizmet kalitesini daha da arttırmak için kurumlar arasında işbirliği geliştirilecek, ortak projeler hayata geçirilecek. TOBB Akreditasyon sistemi çerçevesinde bilgi alış verişi yapılacak.
İşbirliği imza töreninde konuşan, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Van Ticaret Borsası ile olan ilişkilerin ve işbirliğinin geçmişinin bulunduğunu hatırlatarak, imzalanan protokol ile daha kapsamlı projelere imza atacaklarını söyledi.
Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer ise borsa olarak en fazla Erzurum Borsa ile işbirliği ve istişarelerde bulunduklarına dikkat çekerek, işbirliği protokolünü her açıdan çok önemli bulduklarını ifade etti.
Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanları tarafından işbirliği protokolü imzalandı ve karşılıklı hediyeler verildi.
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3