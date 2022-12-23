ETB ev sahipliğinde “Kobigel destek programı” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret Borsası’nın (ETB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Erzurum İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği toplantıda, “KOBİGEL Destek Programı 3. Teklif Çağrısı” ile ilgili desteklerden yararlanabilecek firma ve işletmelerin temsilcilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Borsa üyelerinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanması için, işbirliği içerisinde olduklarını ifade ederek bu amaç doğrultusunda Üyelerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile olan iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri sundukların ve İl Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla paralel olarak da yapılan her türlü destek ve çağrıları üyelere aktararak, İl Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Toplantıda daha sonra konuşan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürü Lütfullah Aktaş ise, Erzurum Müdürlüğü olarak, başvuran her bir girişimcimiz ve her bir işletmemizin, hem ilimiz hem bölgemiz hem de tüm ülkemizin kalkınması için bir yapı taşı olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple müdürlüğümüz tüm girişimcilere ve işletmelere doğru bilgi aktarmaya, yönlendirmeye ve destek süreçlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmaya özen göstermektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Erzurum Müdürlüğü tüm personeli ile bundan sonra da ilimizdeki tüm İşletmeler ve girişimciler için ilgili mevzuatlar çerçevesinde, en önemli paydaşlarımızdan biri olan Erzurum Ticaret Borsası ile koordinasyon halinde elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir. Bugün burada bilgilendirmesini yaptığımız KOBİGEL Destek Programımız ile imalat sanayide faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin verimliliğinin artırılması yoluyla ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyoruz. İmalatçı olan ve şartları taşıyan tüm işletmelerimizi bu programa davet ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen KOBİGEL Destek Programı bilgilendirme toplantısına Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eletdin Ürüşan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile çok sayıda Borsa üyesi katıldı.