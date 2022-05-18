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ETB Başkanı Oral’dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

ERZURUM 18.05.2022, 19:18
ETB Başkanı Oral’dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Oral Türk Milleti’nin ve gençliğin bayramı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yıldönümü ‘nü kutlayarak başladığı mesajında şu İfadelere yer verdi;

‘19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. “Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin aynı zamanda milletimiz için yeni bir başlangıç ve milli bir uyanışın sembolüdür. Bağımsız, modern, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 29 Ekim 1923’e uzanan yolun başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, çocuklarımıza , gençlerimize ve gelecek nesillere çok iyi anlatılmalı ve aktarılmalıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde sağlanan milli egemenlik, birlik ve beraberliğimizin yaşatılması ve ilelebet devam etmesi için gençlerimize büyük görevler düşmektedir. 19 Mayıs 1919’da olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde tek yürek olarak durmalıyız. Bu anlamda Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin istiklali uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimiz ise minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni bizden sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilinci ve milli mücadeleyi başlatan sürecin 101. Yıldönümüne ulaşmanın gururu ve mutluluğuyla milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

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