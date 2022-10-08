ETB Başkanı Oral’a Horasan’da yoğun ilgi

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral saha çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Hakan Oral, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor İlçe ziyaretleri çerçevesinde 20 kişilik ekibi ile Horasan ilçesine adeta çıkarma yapan Başkan Oral, “Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

“Bu seçim Erzurum’un seçimidir”

Horasan’da esnafları ziyaret eden Başkan Oral seçim sürecinin şahsi değil Erzurum özelinde tüm ilçelerin geleceğinin seçimi olduğuna dikkat çekti.

Hakan Oral, “Özellikle söylemeliyim ki bu seçimle şehrimiz için yapmayı başardığımız projelerimize, yenilerini ekleyerek devam edeceğiz. Özellikle süt projemiz ile Horasan ilçemize belediyemiz ile birlikte toplama merkezi kurduk. Üreticimizin ürünü heba olmasın, kaliteli bir şekilde sanayiciye ulaşsın diye. İnşallah yeni dönemde birçok projeyle üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki Horasan’lı her zaman bizim yanımızda olmuştur. Bundan sonraki süreçte de, Erenler Şehrinin yiğit evlatları bizimle birlikte yürüyecektir. Bu şehri birlikte, beraberlik içinde kalkındıracağız. Üreticisinden, esnafına, sanayicisinden perakendecisine kadar ortak akılla, ayrıştırmadan, bütüncül bir yaklaşımla borsamızı yönetmeye devam edeceğiz. Birlikte rahmet ve bereket vardır. Biz bu şehrin hizmetkarıyız. Rabbim yolumuzu açık etsin” dedi

Horasan’lılardan Başkan Oral’a destek sözü

İlçe de bulunan üyeler, “Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral bey in ilçemizi ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Hakan Başkan çalışkanlığı azmi ve bugüne kadar sürdürdüğü görevindeki başarılı çalışmaları ile gerçekten farkındalığını ortaya koymuştur. Bizler desteklerimizle başkanımızın azmini daha artırarak, Hakan Oral Beyi tekrar Erzurum Ticaret Borsası Başkanı yapacağız. Herkes biliyor ki kendisi insana değer veren, çalışkan ve tepeden bakan değil halkın içinde olan bir başkandır. Kendisinden esnaf olarak razıyız ETBB seçimlerinin hayırlı olmasını temenni eder, Hakan beye ve ekibine başarılar dileriz” dediler.