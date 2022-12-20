ESTP’den YTÜ Öğretim Görevlisi Kutay’a sert tepki

Kısa adı ESTP olan ve bünyesinde 40 dernek, vakıf ve sendikanın bulunduğu Erzurum Sivil Toplum Platformu’ndan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görev yapan, eşi görülmemiş bir alçaklığa imza atan Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay’a sert tepki gösterdi.

Platform tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Malum şahıs, alanı olmayan konularda konuşurken zırvaladığı cümlelerle Peygamber Efendimiz’e (SAV) ve şehitliğe ağza alınmayacak hakaretler ederek bir skandala sebep olmuştur.

Kutay, büyük ihtimalle beyninin devre dışında kaldığı bir zamanda Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz’e pervasızca iftira atmıştır.

İslâm düşmanlarının Müslümanlarla ilgili Müslümanların değerleriyle ilgili saldırılarının bir türlü durmadığını biliyoruz. Her fırsatta bu ve bunun gibiler alçakça saldırılarına devam etmekteler. Müslümanlar olarak bizler de mukaddesatımıza cesur ve en ciddi şekilde sahip çıkmamız gerekiyor.

Üniversitede olmanın dışında, insanı değerleri bile belli olmayan bu şahıs ve her türlü olayı Müslümanları aşağılamak için kullananlara karşı gerekli cevabı dimdik bir şekilde vermemiz gerekmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Uğur Kutay’ı şiddetle kınıyoruz. Kendisini kaybeden bu müfterinin gerekli cezayı alması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İslâm karşıtı bu akıl tutulması yaşayan öğretim görevlisi kişinin hakkında derhal adli işlem başlatılmasını, en ağır cezayı almasını bekliyoruz.

Bu Aziz dine saygısızlığın farklı varyasyonlarını yaşadığımız şu zamanlarda, yargı makamları gerekeni yapmalıdır. Platform olarak böyle hadsizliklere karşı hiçbir şekilde sessiz kalmadığımız gibi bundan sonrada kalmayacağız.

TCK 216. maddesinde yer alan yaptırım hükümlerinin arttırılması için mevzuat çalışmasının yapılması gerekliliğini de buradan ilan ediyoruz. Allah Resulü’ne, şehitliğe iftira mahiyetindeki ifadeler, ‘Kamu Barışını Bozmaya Elverişlilik’ unsurlarını karşılamakla beraber ‘dini değerleri alenen aşağılanma’ fiilini de içeriyor.”