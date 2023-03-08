ESOB’tan mevlit programı

Erzurum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Cuma günü mevlit programı düzenleyecek.

ESOB Başkanı Rasim Fırat, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Fırat, “Ülke olarak yaşadığımız bu felaketin ardından devletimiz yaraları sarmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bize düşen devletimizin yanında olmak ve el birliğiyle bu zorlu süreci atlatmak olacaktır” dedi.

Başkan Fırat ayrıca ESOB olarak 10 Mart Cuma günü Lala Paşa Camii’nde mevlit programı düzenleyeceklerini belirterek, Cuma namazı öncesindeki programa tüm Erzurumluları davet etti.