ESOB Başkanı Fırat mazbatasını aldı

Erzurum esnaf ve sanatkarlar odaları birliği (ESOB) genel kurul sonucunda yeniden seçilerek güven tazeleyen Rasim Fırat mazbatasını aldı.

Beraberinde marangozlar ve mobilyacılar odası başkanı Murat Nohutçu ve Keresteciler Odası başkanı Ersal Yılmaz ile birlikte seçim kuruluna giden Fırat, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada tüm oda başkanları ile birlikte Erzurumlu esnaf ve sanatkarlara hizmet için çalışacaklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Rasim Fırat, “15 Mayıs’ta yaptığımız olağan genel kurulumuzda Oda başkanlarını ve yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun oyunu alarak yeniden birlik başkanlığına seçildim. Bu süreçte şahsıma oy veren vermeyen tüm oda temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bizler 39 oda olarak 50 bine yakın esnaf ben sanatkarımıza hizmetin en güzelini sunmak için gayret göstereceğiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Mazbatasını Yakutiye ilçe seçim kurulu başkanı Osman Nuri Nayman’ın elinden alan Başkan Rasim Fırat yapılan seçimlerden sonra 6.dönem için mazbatasını alarak görevine başladı.

2002 yılında esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanlığı görevini alan Rasim Fırat, esnaf odaları birlik salonunun üst katında yapılan seçimlerin sonunda yeniden başkanlık vizesi almıştı.

Başkan Fırat, “6. dönemimizde de esnaf ve sanatkarlarımızın birlik ve bütünlüğü için çalışmalar sürdüreceğiz. Erzurum’da hayata geçirmek istediğimiz projelerimizin var bizlerin yanında olan ve olmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaf ve sanatkar odaları birliği seçimlerine 2 liste ile girilmiş ve seçimlerde 288 delegeden 276 delege oy kullanmış ve mevcut başkan 165 oy almıştı.