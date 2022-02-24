ESOB Başkanı Fırat: “Elektrikte yapılacak indirim küçük esnaf ve sanatkarı rahatlatacak”

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat ve Oda başkanları bir açıklama yaparak elektrik konusunda yapılacak indirimin, küçük esnaf ve sanatkarı rahatlatacağını söyledi.

Esnaf ve sanatkarlar olarak yeni teşvik konusunda memnun olduklarını ancak kendilerinin de bazı isteklerinin bulunduğunu belirterek, elektrik konusunda indirim yapılmasını beklediklerini açıkladı. Fırat, ”Elektriğe gelen yüzde yüz yirmi beşlik zamları esnafımız kaldıramıyor bir faturanın yerine aynı fatura aynı sayacın yazdığı bir ay sonra üç katı artıyor bunu maalesef esnaf ve sanatkarlarımız kaldıramıyor çok olumsuz yönde kötü etkileniyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar indirime gidileceğini söyledi konutlarda kullanan 150 kilowattı 210 kilowatta çıkardılar İskonta yapılacağı söylendi ama özellikle üstüne basarak söylüyorum esnaf sanatkarlarımızın ticaret hanelerimizde kullanılan elektrik yüzde yüz yirmi beş zamlarla biz gerçekten kaldıramıyoruz bunun iyileştirilmesini talep ediyoruz. Dolayısıyla iş yerlerinde bu konularda indirim yapılmasını bekliyoruz" ifadesinde bulundu.