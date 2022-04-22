Esnaf tek yumruk: Fırat’ın yanındayız
Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde yapılacak seçimler öncesinde oda temsilcileri tek yumruk oldu. Başkanlar, mevcut Başkan Rasim Fırat’a destek kararı aldı.
Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde yapılacak seçimler öncesinde oda temsilcileri tek yumruk oldu. Başkanlar, mevcut Başkan Rasim Fırat’a destek kararı aldı.
Kentin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde seçim süreci başladı. 15 Mayıs’ta kurulacak sandık için birliğe bağlı oda başkanları destekleyecekleri aday için fikir birliği yaptı ve tek yumruk oldu. Esnaf Sarayı’nda bir araya gelen başkanlar mevcut başkan Rasim Fırat’a tam destek kararı aldı. Başkan Rasim Fırat’ın görev süresi içinde birleştirici ve bütünleştirici bir politikayla esnafın sorunlarını siyaset sahnesine taşıdığını belirten başkanlar, “Yaptığımız istişareler sonucunda Başkanımız Rasim Fırat’ın yanında yer alacağımızı kamuoyunu duyurmak istiyoruz. Şimdiye kadar yaptığı çalışmaların üzerine ekleyeceğine inandığımız Rasim Fırat’ı bir kez daha Birlik Başkanı seçmek için 15 Mayıs’ta bir araya geleceğiz” diye konuştular.
Bu arada Esnaf Sarayı’nda düzenlenen istişare toplantısına şu oda ve temsilcileri katıldı.
Alçı, Sıvacı ve Boyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kenan Gerez
Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Samet Erdoğan
Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Emre Torungil
Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Raci Çavuşoğlu
Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Necmettin Söğütlü
Hancılar, Besiciler ve Sütçüler Esnaf Odası Sebahattin Bingöl
Kasaplar Esnaf Odası Kenan Ejder
Kereste İmalatçıları Esnaf Odası Ersal Yılmaz
Kunduracılar Esnaf Odası Atila Bölüktepe
Lokantacılar Esnaf Odası Zeki Pınar
Madeni İşler Sanatkârları Esnaf Odası Alaattin Kılıç
Minibüsçüler ve Dolmuşçular Esnaf Odası Avni Haki
Mobilyacılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Murat Nohutçu
Otel ve Kahveciler Esnaf Odası Seyfettin Saka
Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Fuat Haşıl
Seyyar Gıda, Giyim ve Züccaciye Satıcıları ve Pazarcılar Esnaf Odası İskender Aktepe
Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Raif Akson
Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Mehmet Kazanç
Aşkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yavuz Bakır
Horasan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Burhan Aydın
Narman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Adem Akbulut
Pasinler Esnaf Sanatkârlar Odası Rafet Şenyurt
Şenkaya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Fahrettin Harbi
Tortum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Köksal Zil
Uzundere Esnaf ve Sanatkârlar Odası İbrahim Çelik