‘İntibak Yasası’ çerçevesinde Erzurum esnafı sandık başına gitti. Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kurulu yapıldı. Mürsel Karataş, İttifakla seçimi kazandı. Esnaf, “2027’Ye kadar Karataş’la devam” dedi.

‘İntibak Yasası’ çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Merkez Birliği’ne bağlı Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kurulu yapıldı. 2018 yılında TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ün güveni ile iş başına gelen Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 12. Bölge Birliği Başkanı Mürsel Karataş, 2021 yılından sonra ‘İntibak Yasası’ nedeniyle bu yıl yapılan seçimde de üyelerin güven oyunu aldı. Esnaf, “Gönlümüz seninle” diyerek Karataş’a bir kez daha güvendiğini ve ondan vazgeçmediğini gösterdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan Seçimde salon doldu. TESKOMB Genel Başkanvekili ve Trabzon Bölge Birliği Başkanı Murat Gümrükçü Divan Kurulu Başkanlığına seçildi. Haydar Aydemir, Yılmaz Daş ve İlhan Kola divan kurulu üyeliklerine seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kongrenin gündem maddelerine geçildi.

TESKOMB Genel Başkanvekili ve Trabzon Bölge Birliği Başkanı Murat Gümrükçü Divan Kurulu Başkanlığına seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, “Erzurum’u da Erzurum’a yaşayanları da çok seviyorum” dedi.

Divan Kurulu Başkanı Murat Gümrükçe, TESKOMB olarak 24 saat esnaf için çalıştıklarının altını çizerek, “Biz Trabzon’dan buraya 2,5 saatte geldik. Trabzon ile Erzurum komşu kentler ama daha da yakın olduk. O yolları yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ün selamlarını üyelere ileten Gümrükçü, “TESKOMB Genel Merkezi olarak 24 saat için esnafımız için uğraşıyoruz. Esnafımızı asla ve kata parasız bırakmayacağız. Şimdiden tüm esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Sizler ne derseniz bizler onu yapacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül’e teşekkür ediyorum” dedi.

Divan Başkanı Murat Gümrükçü’nün konuşmalarının ardından Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden Sedanur Akpınar, kooperatifin yönetim ve denetleme kurulu raporlarını okudu. Raporlar kongre üyeleri tarafından ibra edildi. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından kürsüye gelen TESKOMB 12. Bölge Birliği Başkanı Mürsel Karataş, yaptıkları ve yapacakları icraatları anlattı. Kürsüde konuşması esnasında sık sık alkışlanan ve lehine tezahürat yapılan Karataş, Genel Başkan Abdulkadir Akgül’ün güvenini boşa çıkarmamanın gururunu yaşadığını söyledi. Tehditlere boyun eğmeden dik durarak esnafa hizmet ettiğinin altını çizen Karataş, “Kendi adamlarını kooperatife doldurdu” iftiraları karşısında “Evet doğrudur adamlarını doldururdu diyorlar. Sizler hepiniz benim adamımsınız. Çünkü biz Erzurum’da bin 500 kişilik bir aileyiz” dedi.

Göreve getirildiğinden bugüne kadar esnaf için seferber olduğunun altını çizen Karataş, “Genel Başkanımızı ve Genel Başkanvekillerimiz ile Genel Merkez yönetimini mahcup etmedim. 24 saat esnafımızın hizmetinde oldum. Başarılı hizmetlere imza attık. Esnafımızla bir olduk. Onlarla birlikte büyüdük. Birlikte bu noktalara geldik. Bize güvenen Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül ile siz değerli esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esnafa verdiği önem ve destekten ötürü teşekkür eden Karataş, göreve geldikleri günden beri kentte Erzurum Valisi Okay Memiş başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve Halkbank Bölge Koordinatörlüğünden hep destek gördüklerinin de altını çizdi.

Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin yeni yönetimi şöyle oluştu.

Yönetim Kurulu Asil: Mürsel Karataş(Başkan)Mahmut Öztürk, Hasan Tahsin Türkkal, Zekai Kaplan, Erol Öztaşkın

Yönetim Kurulu Yedek: Harun Satılmış, Ferda Tuna, Yunus Aycil, İdris Kılınçer, Abdulhakim Kaya

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurula Halk Bank Bölge Koordinatörü Yener Işıldak, Halk Bank Şube Müdürleri ile çok sayıda kooperatif başkanı da genel kurula katıldı. Genel kurulda söz alan Halk Bank Bölge Koordinatörü Yener Işıldak da, tüm şubeleriyle esnafa yardımcı olmak için seferber olduklarını ifade etti. Seçimin ardından 2027 yılına kadar Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin başkanlığını yapacak olan Mürsel Karataş tebrikleri kabul etti.