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ESMMMO Başkanı Akal’dan Erzurum İŞKUR’a teşekkür plaketi

ERZURUM SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (ESMMMO) BAŞKANI MEHMET ZEKİ AKAL VE YÖNETİMİ ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ VE PERSONELİNİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM ETTİ

ERZURUM 28.07.2020, 12:49
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ESMMMO Başkanı Akal’dan Erzurum İŞKUR’a teşekkür plaketi

Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Başkanı Mehmet Zeki Akal ve yönetimi Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve personelinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

ESMMMO Başkanı Akal, Covid-19 salgını ile mücadele esnasında sağlanan teşviklerin ilgililere hızlı bir şekilde dağıtımın yapılmasında, Kısa Çalışma Ödeneği’nin başvuruları ve ivedilikle sonuçlandırılması kapsamında göstermiş olduğu üstün çaba ve sistemli çalışmaları dolayısıyla ‘Erzurum İŞKUR’a ‘teşekkürlerini iletti.

Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Başkanı Mehmet Zeki Akal ve yönetimi Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünü makamında ziyaret ederek gösterilen başarı ve İŞKUR İl Müdürlüğünün ve dahilinde personelin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına ilgi ve alakasından dolayı teşekkür plaketlerini takdim etti.

Korona virüs sebebiyle iş yerleri kapanan iş insanına yönelik olarak Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İŞKUR tarafından tekrar başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kısa sürede sonuçlandırılarak, iş insanına adeta nefes aldırılıyor. Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde de çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden ve Erzurum SMMMO ve iş insanları adına teşekkür açıklaması yapan Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Zeki Akal, “Böylesi bir dönemde, hayata geçirilen uygulamaların sahada da ivedilikle uygulanması hayati önem taşıyor. Başvuruların kısa sürede sonuçlandırılması noktasında göstermiş oldukları üstün çaba ve başarılı çalışmaları dolayısıyla İŞKUR’a teşekkür ediyoruz. Devletimizin ve iş dünyamızın tüm kurumlarının böyle titiz ve özverili çalışması, korona virüsle iktisadi mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmamızın vesilesi olacaktır” dedi.

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