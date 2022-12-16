Eski Sağlık Bakanı Akdağ ve beraberindeki heyetten Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemaleddin Aydın ile beraberindeki heyet Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu.

Sağlık alanındaki güncel gelişmelerin konuşulduğu ziyaret çerçevesinde ortak çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında konukları ile bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, özellikle Araştırma Hastanesinin bölgesine hizmet etme görevini layıkıyla yerine getirdiğini ve çevre ülkelerin de tercih ettiği kurumların başında geldiğini söyledi.

Tıp Fakültesinin 6 yıl süreyle akredite edilerek verdiği kaliteli eğitimin tescil altına alındığına da vurgu yapan Çomaklı, sağlık alanında adından söz ettiren bir kurum olduklarını ve bu bağlamda yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ile ülke sağlık sistemine her açıdan hizmet etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi. İç ve dış paydaşlarla kurulan iletişim köprüsünü de önemsediklerinin altını çizen Prof. Dr. Çomaklı, bu doğrultuda Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyleyerek ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Ülke yükseköğretimine uzun yıllardır hizmet eden Atatürk Üniversitesinin varlığının hem bulunduğu şehir ile bölgesi için hem de Türkiye açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan konuklar, yapılan çalışmalar için Rektör Çomaklı nezdinde tüm üniversite ailesine teşekkür ederek başarılar diledi.

Ziyaret, iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.