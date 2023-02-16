ESKİ, 70 personel ve 21 iş makinası ile deprem bölgesinde

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde ilk günden itibaren ağır bir şekilde etkilenen, Adıyaman, Hatay, Malatya illerinde arama kurtarmanın yanı sıra; içme suyu ve kanalizasyon bakım onarımı, tankerler ile su temini, altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, yapılan çalışmalarda, üç ilde, toplam 70 personel ve 21 adet çeşitli türde araçtan oluşan 3 ekip ile birlikte görev yaptıklarını belirtti.

Depremin ilk saatinden itibaren depremin yaralarının sarılması için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in direktifleri ile birlikte harekete geçen ESKİ Genel Müdürlüğü, üç ilimize ekipler göndermeye başladı. Geçen 11 günlük süre boyunca Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde arama kurtarma ile çeşitli yardım ve destek faaliyetlerinde bulunuluyor. Bölgede bulunan ESKİ ekipleri, Hatay, Adıyaman, Malatya’da içme suyu ile kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Ekipler, gece geç saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ilk saatlerinden itibaren depremzedelere yardım etmek için ekip oluşturarak gönderdiklerini ifade eden ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hızlı organize olarak deprem bölgesine ilk planda içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için su tankerleri gönderdik. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerimiz depremzedelerin içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına destek verdik. Deprem bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda iş makinaları gönderdik. Deprem bölgesinde 70 personelimizden oluşan 3 ekip ve 21 adet çeşitli iş makinası ile depremzedelerin çeşitli ihtiyaçlarında yardımcı olmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ertek, Sıkıntı yaşanan yerlerde ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde hareket ederek kesintisiz bir şekilde su iletimi sağlanıyor. Bölgede birçok kurum ve kuruluş depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için canla başla mücadele ediyorlar. ESKİ ekiplerimizin de gerçekten ellerinden gelenin fazlasını yapmak için mücadele veriyorlar. Rabbim destek olan herkesten razı olsun. Bu büyük acının yaralarını inşallah hep birlikte saracağız. Bu vesile ile depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah; mücadelede, yardımlaşmada, dayanışmada tek yürek olan milletimize ve devletimize zeval vermesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun’’ dedi.