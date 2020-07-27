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Erzurum’un unutulmuş türkülerine Mutlu dokunuş

ERZURUM’UN YETİŞTİRDİĞİ DEĞERLERDEN BİRİ OLAN SES SANATÇISI TANER MUTLUNUN 11 ŞARKIDAN OLUŞAN “GÖNÜL” ALBÜMÜ ÇIKTI.

ERZURUM 27.07.2020, 10:05
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Erzurum’un unutulmuş türkülerine Mutlu dokunuş

Erzurum’un yetiştirdiği değerlerden biri olan ses sanatçısı Taner Mutlunun 11 şarkıdan oluşan “Gönül” albümü çıktı.

Erzurum düğünlerinin aranılan ismi olan Taner Mutlu, Erzurum’un unutulmaya yüz tutmuş hareketli müziklerini gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 12 adet halay potporisi yapan Mutlu, tüm müzik sevenlerin beğenisini kazandı.

Yaklaşık 22 yıldır müzik hayatı olduğunu ifade eden ses sanatçısı Taner Mutlu, Erzurum’un yetiştirmiş olduğu değerli sanatçılarına sahip çıkılmadığını söyledi.

Mutlu, “Erzurum’da kısır gecelerinde kına gecelerinde kapalı mekânlarda1990 yılları öncesinde zilli def klarnet eğlence yapılırdı. Özellikle gelişen popüler kültür maalesef tüm illerde olduğu gibi bizim ilimizde de yozlaştırdı. Kendi kültürümüzü kaybetmeye başladık örfümüzü âdetimizi unutmaya başladık. Bizde bu kültürden yetişen nesil olarak kültürümüze nasıl katkı yapabiliriz diye düşündük üç arkadaş Erzurum kültürüne katkı yapmak adına unutulmaya yüz tutmuş Erzurum türküleri ve oyun havalarıyla Erzurum kültürüne müzikle başlasın dedik. Son yapmış olduğumuz eser ses getirdi. Yeni albümümün isimi gönül on bir parçadan oluşuyor. Bu yeni albümün 9 parçası gönül ilgili parçalardan oluşuyor. Albümün 4 parçasının söz ve müziği şahsıma aittir. Yaklaşık 22 yıldır müzik hayatım var profesyonel anlamda albüm yapmaya karar verdim. Albümüm için müziksel anlamda çok değerli arkadaşlarımızın katkıları ve destekleri oldu. Bu albüm için 4yıl emek oldu. Albümü çıkartırken başta şansızlığımız oldu. Elazığ’da deprem oldu korona virüs olayı oldu. Tüm dünya durdu. Tam bir uzun yol albümü kendi çapımda naçizane bestelerim var. Çok güzel bir çalışmadır. Minnoş eserimden bahsetmek istiyorum.2007 yılında minnoş eserimi yazdım. Her zaman üretmek çapasında olan bir insanım.2015 yılında sinema filminde kullandılar. Bir yıl sonra sanatçı ceylan minnoş eseri okumak istedi. Yeni yeni eserlerimiz var. Korona dan dolayı tedirginiz. Çok güzel eser çalışmamız var. Erzurum’un yetiştirmiş olduğu değerli sanatçımız şarkıcı Hüsamettin Ceylan”dan bir eserini seslendireceğim. Erzurumlunun sanatçıya bakış açısı çok iyi olduğunu söylememem. Allah rahmet etsin İbrahim Erkal’ın Erzurum’a kültürel anlamında katkısı oldu. Ancak çok büyük vefasızlıklarla karşılaştı. İbrahim Erkal dışarıda kendini kanıtladıktan sonra. İbrahim Erkal İbrahim Erkal olduktan sonra değer gördü. Erzurum’da kültüre ve değere sahip çıkılmıyor. Kaliteli göç veriyor kalitesiz göç alıyoruz. Ben 1996 yılından bu işi yapıyorum. Müzik benim için derya deniz müzikten beklentim kültürüme katkıda bulunmak istiyorum. Bizden sonra gelecek olanlar için miras bırakmak istiyorum. Beni sevenlere mesajım beni takip etsinler desteklesinler.”

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