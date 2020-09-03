Erzurum’un manevi şahsiyetlerinden Yasar İşcan Hoca vefat etti

Erzurum’un manevi şahsiyetlerinden olan Erzurum Müftülüğü yanında birçok ilçe ve il Müftülüğü de yapan Yaşar İşçan Hoca vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, kendisini din hizmetine adamış, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki İşcan’ın babası Yaşar İşcan hoca bir süredir Kovit-19 tedavisi görüyordu.

Yaşar İşcan Hocanın cenaze namazı bugün saat 15.00’de Pasinler Mezarlığında kılınıcak cenaze namazını müteakip toprağa verilecektir.

Yaşar İşçan Hoca kimdi:

İşte kısa biyografisi:

1933 yılında Erzurum Pasinler ilçesinde doğdu. 1947’de hafızlığını bitirdi. Medrese usulüne göre özel olarak Erzurum alimlerinden Müftü Kamil efendinin derslerine devam etti. Arap dili ve edebiyatı öğrenimi yaptı. Tefsir, hadis ve fıkıh usullerini okudu. Kelam ve mantık ilimleri ile ilgili derslerini tamamladı. 1957 yılında Diyanet işleri başkanlığında açılan Müftülük-Vaizlik imtihanlarına katıldı. 14.12.1957-11.4.1966 Narman, 27.4.1966-5.8.1971 Samsun, 23.8.1971-4.7.1978 Yozgat, 7.7.1978-18.11.1981 Erzurum, 25.11..1981-19.11.1984 Kastamonu, 25.11.984-15.11.1987 Erzincan müftülüğüne atanmış olan İşcan, 1987 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu’na uzman olarak atandı. Bu görevden emekliye ayrıldı.

Erzurum Dadaşkent Mehmet Nuri Yılmaz Eğitim Merkezi’nde dersler vermekle günlerini geçiriyordu.