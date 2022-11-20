Erzurum’un konut satış payı arttı

TÜİK 2022 Ekim dönemi iller konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum’da ay içinde 784 konutun el değiştirdiği açıklandı. İl Ekim ayı konut satış performansı kaydında ülkede 31, bölgede ise 3’üncü sırada yer aldı.

Erzurum Ekim 2022 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum’da Ekim ayı içinde 125 ipotek, 659 diğer yollardan olmak üzere 784 konut satışı yapıldı. 2021 yılı Ekim ayına göre ipotekli satışlar yüzde 16,1 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 16,26 oranında geriledi, toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 16,23 olarak hesaplandı.

Erzurum 1 ve 2. El konut satışları

Erzurum’da Ekim ayı içinde satışı yapılan 784 konutun 341’i birinci elden, 443’ü ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 43,49, ikinci el satışları yüzde 56,50’lik oran gösterdi. 2021 yılı Ekim dönemine göre birinci el satışlar yüzde 24,5 oranında düştü, ikinci el satışların ise yüzde 8,47 oranında geriledi.

Erzurum 2021 Ekim Ayı Verileri

Erzurum’da 2021 yılı Ekim ayında 149 ipotek, 787’si ise diğer yoldan olmak üzere toplam 936 konut satılmıştı. Bir önceki yılda 967 konutun 1452’si birinci elden satılırken484’ünün satışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, birinci el satış sayısı toplam satış sayısı toplamında yüzde 48,29’luk oran göstermişti.

Bölgesel Veriler

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen değerlendirmelere göre, Ekim ayında Erzurum’da 784, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında bin 259, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında bin 972, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 5 bin 399 konut satışı gerçekleşti

Erzurum’un Konut Satış Payı

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen hesaplamalara göre, Erzurum’da Ekim ayında satılan konut sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 62,27, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 39.75, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 14,52’lik pay gösterdi.

Konut Satış Verileri Açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 olarak gerçekleşirken aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 8,8 azalarak 5 bin 377 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu.

Konut Satışları Ocak-Ekim Döneminde Yüzde 6,7 Arttı

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti.

İpotekli Konut Satışları 13 Bin 268 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 241 bin 869 oldu.

Ekim ayındaki ipotekli satışların, 4 bin 260’ı; Ocak-Ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37’si ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer Satış Türleri Sonucunda 89 Bin 392 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 89 bin 392 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 917 bin 984 oldu.

İlk El Konut Satış Sayısı 32 Bin 692 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,0 azalarak 32 bin 692 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışlarında 69 Bin 968 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalış göstererek 69 bin 968 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 815 bin 43 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Ekim Ayında 5 Bin 377 Konut Satışı Gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 5 bin 377 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 658 konut satışı ile İstanbul ve 490 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak 55 bin 21 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.