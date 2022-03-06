Erzurum’un kadın yöneticileri ETÜ ev sahipliğinde buluştu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum Yeni Medya Derneği iş birliğiyle 1. Erzurum Kadın Yöneticiler Buluşması gerçekleşti.

Erzurum’da kadınların iş ve toplum yaşamında yaşadıkları ortak sorunların nedenlerini tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmek amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum Yeni Medya Derneği iş birliğiyle 1. Erzurum Kadın Yöneticiler Ortak Akıl Toplantısı ETÜ ev sahipliğinde yapıldı.

Oluşturulan çalışma gruplarında ataerkil toplumlarda kadın yöneticinin yeri, medya ve kadın, nitelikli istihdam açığı ve problemlerin çözümü, yöneticiler arasında iletişim ve paylaşım ile cam tavan sendromu gibi konular ele alındı. ETÜ Yaşam Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programa; AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesinlioğlu Ban ve Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Yeni Medya Derneği yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileri ile kadın akademisyenler katıldı.

Rektör Çakmak: “Toplantının Çıktıları Yaşanan Sorunlara Işık Tutacak”

Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Bülent Çakmak, böylesine önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek: “İlkini gerçekleştirdiğimiz Erzurum Kadın Yöneticileri Ortak Akıl Toplantısını bugün siz değerli kadın yöneticilerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Kadınlar ile ilgili il bazında yaşanan sorunların ve taleplerin yerinde değerlendirilmesi, yönetişim kültürüyle çözüme kavuşturulması ve iyi örneklerin duyurulabilmesi amacıyla bu ortak akıl toplantısı büyük önem taşıyor. Zira toplantımızın sonunda elde edeceğimiz çıktıların şehrimize faydalı uygulamalar şeklinde yansıyacağına, üniversitemiz ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında ortak çalışmaların filizlendireceğine ve ortak geleceğimiz olan öğrencilerimiz ile bilim dünyasına katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum. Bu vesileyle kadın yöneticiler buluşmasının düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve fikirleriyle sürece katkıda bulunan Erzurum’un yönetici kadınlarına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban: “Erkeklere Kıyasla İki Kat Daha Fazla Efor Sarf Ediyoruz”

Toplantıya çevrim içi olarak katılan ve sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesinlioğlu Ban ise “Kadının doğasında yönetmek var. Ancak bu yönetimi yaparken eşitlik ve adalet unsurlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü 21. yüzyılda dünyada adaleti tesis edecek olanın kadınlar olduğuna inanıyorum. Bir kadın, kendi başarı hikayesini yazarken ataerkil toplumun tüm ön yargılarıyla mücadele ediyor. Dolayısıyla kendimizi ifade ederken ya da iş yaparken erkeklere kıyasla iki kat daha fazla efor sarf ediyoruz. Ancak bu yolda yine en büyük destekçimiz kadınlar oluyor. Bu doğrultuda bugün yapılan Kadın Yöneticiler Buluşmasından çıkan sonuçların şehrimizdeki ve ülkemizdeki kadınlar için çok faydalı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda bir erkek olarak bu toplantının düzenlenmesine aracı olan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak’a teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Doç. Dr. Yetim: “Kadın Yöneticiler Sorun Değil Çözüm Odaklı Mercilerdir”

Yaklaşık 2 saat süren beyin fırtınasının ardından elde edilen çıktıları katılımcılarla paylaşmak üzere kürsüye çıkan ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim, “Şehrimizin kıymetli kadın yöneticileri, bir ilki gerçekleştirdiğimiz 1. Erzurum Kadın Yöneticiler Buluşmasına katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu ilk buluşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün anlamına anlam katmak adına sadece sorunları anlatmak değil, bu sorunlara çözüm önerileri de üretmek öncelikli hedefimizdi. Çünkü hepimizin bildiği gibi biz kadın yöneticiler sorun değil çözüm odaklı mercileriz. Kadınlar olarak sorunlara farklı bakış açıları ortaya koyma yeteneğimiz fıtratımızdan gelmektedir. Zira bizler anaç yapılı varlıklarız. Yeri geldiğinde bir annenin evladını merhametle sardığı gibi yeri geldiğinde de çocuğumuza disiplin ve tertip verme özelliğimiz gibi olaylara yaklaşma niteliğine sahibiz. Biz bu kadar yetkin kadın yöneticinin bir araya gelişinden faydalı fikirler çıkacağına emindik ve yanılmadık. İnanıyorum ki bugün düzenlediğimiz bu ortak akıl toplantısından çıkan fikirler sayesinde, üniversitemiz ve şehrimiz için faydalı olacak projeler üreteceğiz. Gösterdiğiniz öz veri ve emeklerden dolayı üniversitem adına hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Program, Şef Selçuk İçoğlu öncülüğündeki TRT Ses ve Saz Sanatçılarının müzik dinletisiyle sona erdi.