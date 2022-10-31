Erzurum’un ilk macera parkı Palandöken’de açıldı

Palandöken Belediyesi tarafından yapılan Survivor Macera Parkı, Müftü Solakzade Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, çocuklar yarıştı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Farklı zorluk seviyelerine ve mücadele ruhunu artırma niteliğine sahip parkta, eğlencenin ve rekabetin doruğuna çıkan çocuklar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’la öz çekim yaparak “En büyük başkan bizim başkan’ sloganı attı. Açılış törenine katılan protokol mensupları ve Palandökenliler de Erzurum’da ilk olan park için, Başkan Muhammet Sunar’a teşekkür de bulundu.

Çocuklar yarıştı, protokol ödüllendirdi

Açılış öncesinde Survivor macera parkında çocukların yarışı nefes kesti. Parkurlarda kıyasıya mücadele eden 50 yarışmacı, renkli görüntüler verdi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek; ödüllendirdi, yarışmaya katılan tüm çocuklara, günün anısına katılım belgesi takdim etti.

“Bu parkı çocuklarımıza cumhuriyet bayramı hediyesi olarak armağan ediyoruz”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, hizmete açtıkları Survivor Macera Parkını, çocuklara ve gençlere Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak armağan etti. Parkın özelliklerine ilişkin bilgi veren Sunar, alanda ahşap survivor parkuru, metal-polietilen survivor parkuru, trambolin, ışıklı yarış oyun aleti, halat salıncak, ahşap teleferik, ipli tırmanma kulesi, 180 metre uzunluğunda bisiklet yoluyla, çocukların enerjilerini olumlu yönde değerlendirebileceği bir parkı hizmete açtıklarını ifade etti. Parkurdaki yeni nesil oyun gruplarıyla, çocukların ve gençlerin eğlencenin doruk noktasına ulaşacağını söyleyen Sunar, “Palandöken’de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin üzerinde ilgiyle duruyor, teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor gibi bir çok alanda ciddi imkan sağlıyoruz. Kültür merkezlerimiz emirlerine amade. 100’ü aşkın alanda açtığımız kurslarla gençlerimiz buralarda hem hobilerini tatmin ediyor, hem de meslek ediniyorlar. Sosyal belediyecilik odağında AK Belediyecilik modeli olan gönül belediyeciliği anlayışıyla verdiğimiz bu hizmetlerle, gençlerimiz, aldıkları eğitim doğrultusunda üretim yaparak ortaya eser koyuyor. Onlarca gencin üniversite hayalini, açtığımız kurslarla gerçeğe dönüştürdük. Yanı sıra yüzlerce gencimizin istihdamına vesile olduk. Bugün de yine açtığımız bu parkla, çocuklarımızın yeteneklerini keşfedebilecekleri, liderlik, yardımlaşma, iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladık. Cumhuriyet’imizin 99’uncu yıl dönümü münasebetiyle, hizmete açmış olduğumuz bu parkı çocuklarımıza ve gençlerimize Bayram hediyesi olarak armağan ediyoruz.” ifadelerini kullandı

Protokol’dan tam not

Açılışa katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, yaptıkları konuşmada, Başkan Muhammet Sunar’a teşekkür ederek, Palandöken Belediyesi’nin açılışlarına yetişemediklerini kaydettiler. Hizmete açılan parkın, gördüğü yoğun ilgiye dikkat çeken protokol mensupları, Palandökenlilerin yüzünü güldüren her hizmetin, kendileri için de gurur vesilesi olduğunu söylediler.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimiyle park hizmete açıldı. Vatandaşlar ve çocuklar, Başkan Sunar ve protokol mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Açılış törenine yoğun ilgi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar, Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü’nün katıldığı açılış törenine, çocuklar ve aileleri katıldı. İlgi yoğundu.