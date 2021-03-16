Erzurum’un hafızası, ETÜ’ye emanet

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Şehir Arşivi’nin kurulması ve yaşatılması konusunda önemli katkıları bulunan Erzurum Teknik Üniversite (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı kutladı ve bir plaket verdi.

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Uzman Dr. Rahmi Özkurt, Emekli Albay Sabri Topdağı, Gazeteci- Yazar Kadir Sabuncuoğlu, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı makamında ziyaret etti. Başkan Erdal Güzel, Erzurum Şehir Arşivine sahip çıkan Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı tebrik etti. ETÜ Rektör Yardımcısı olan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun da hazır bulunduğu ortamda, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’a plaket takdim etti.

Erzurum’un kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini koruma altına almak için yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarına dikkati çeken Erdal Güzel, kadim bir geçmişe sahip olan Erzurum’un, zengin kültür ırmaklarının cömertçe suladığı ender şehirlerden biri olduğunu hatırlattı. Erzurum’a ait şehir ruhunun yaşatılması ve canlı tutulması, kültürel birikimlerin korunması, gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkün olacağını anlatan ERVAK Başkanı Güzel, Rektörlükte şunları söyledi:

“ETÜ bünyesinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı bir birim olarak, 4 Ocak 2017 tarihinde kurulan Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA) bu sorumluluk duygusunun anlamlı bir ifadesidir. ERŞA, bünyesinde Erzurum’la ilgili fotoğraf, belge, gazete, dergi, yıllık, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dokümanlar, şehrin hafızasını oluşturacak. İlk etapta Abdürrahim Şerif Beygu, Dr. Şerif Soylu, Prof. Dr. Enver Konukçu ve Yunus Zeyrek’a ait arşiv belgeleri ERŞA’nın zemini ve gelecek için ümit verici bir başlangıç oluşturdu. Erzurumluların da bu önemli projeye destek vereceklerini ümit ediyorum. Fikrî düşüncesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile Yazar Naci Elmalı tarafından oluşturulan ERŞA, ETÜ bünyesinde tüzel bir kimliğe kavuştu. ERŞA, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen tarihî konakta hayat bulacak. Arşivin yaşatılması ve fonksiyonunun sürdürülmesi ise aidiyet duygusu yüksek, Erzurum kültürüne vâkıf personelle mümkün olacaktır.“

Erzurum Şehir Arşivinin güvence altında tutularak gelecek nesillere ulaştırılacağına işaret eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da, ERVAK’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.