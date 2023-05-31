Erzurum’un 2 Adet TOGG’u oldu

TOBB’un 79. Olağan Genel Kurul’u kapsamında düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni bugün Ankara’da yapıldı. Program kapsamında TOGG marka makam aracı talep eden oda ve borsalar arasında çekiliş yapıldı. Çekiliş sonrası Erzurum Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi Odası 1’er TOGG Oltu almaya hak kazandı.

TOBB’un 79. Olağan Genel Kurul’u kapsamında düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni bugün Ankara’da yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Programda TOGG marka makam aracı talep eden oda ve borsalar arasında yapılan çekiliş düzenlendi.

Düzenlenen çekilişte Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 291 oda ve borsa arasında ilk etapta 25 oda ve borsaya verilecek olan TOGG Marka makam aracı için 11 numaralı, şans topunu çekti. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise 1 numaralı şans topunu çekerek, iki adet Oltu rengi TOBB marka makam aracının anahtarını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldılar.

“Şehrimize hayırlı olsun”

Erzurum’un siyah incisi olarak nitelendirilen Oltu renkli TOGG’u aldıkları için duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Hakan Oral, “Yapılan çekilişte hem Borsamız, hem de Ticaret Sanayi Odamız 1’er adet TOGG Oltu almaya hak kazandı. Araçların anahtarlarını TOBB Başkanımız Sn Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldık. Şehrimize hayırlı olsun.” diyerek müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.