Erzurum’un 11 aylık teşvik verileri açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Kasım dönemi Erzurum teşvik verilerini paylaştı. Erzurum’da Kasım ayında 1 bölgesel, 2 genel olarak 3; Ocak-Kasım ayları kapsamında 29 bölgesel, 9 genel kategoride toplam 38; 2001-2020 yıllarını kapsayan 19 yıllık süreçte ise 129 bölgesel, 310 genel toplam 439 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum Kasım Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Bülteni kayıtlarına göre, Erzurum’da bu yılın Kasım ayında 1 bölgesel, 2genel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 2, genel bazlı yatırımlar için ise 21 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarla 12 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu

Erzurum Ocak - Kasım Dönemi

Bu yılın Ocak - Kasım ayları arasında ilde ekonomiye kazandırılan 29 bölgesel, 9 genel düzeyli 38 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 1.1 milyar, genel yatırımlar için 160 milyon olarak toplam 1 milyar 262 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 132, genel yatırımlarda 31, toplam 2 bin 163 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.

Erzurum 2001 - 2020 Dönemi

Erzurum’da 2001 - 2020 yılları arasında 2’si yabancı sermaye menşeli, 129 bölgesel, 310 genel olmak üzere toplam 439 yatırım teşvik kapsamında değerlendirildi. Teşvikli bölgesel yatırımlar için 2 milyar 160 milyon, genel yatırımlar için ise 2 milyar 73 milyon olarak toplam 4 milyar 233 milyon harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 8 bin 239, genel teşvikli yatırımlarla da 4 bin 25 kişi iş edildi.

Bölgesel Yatırımlar Payı

Bu yılın Kasım ayında belge alan teşvikli yatırımlar içinde bölgesel kategorideki yatırımlar yüzde 34’lük oran oluşturdu. Ocak - Kasım ayları diliminde bölgesel yatırım payı yüzde 76,31, 2001 - 2020 yılı kaydında ise yüzde 29,3 oldu. 19 yıllık süreçte genel bazlı teşvikli yatırım sayısı ise toplamda yüzde 70.6’lık oran gösterdi.

Kasım Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

2020 yılı Kasım ayında 1.009 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. 1.009 adet Yatırım Teşvik Belgesinin öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 25,3 milyar TL, öngörülen istihdamı ise 33.861 kişidir.

Kasım ayında düzenlenen 1.009 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 969 adedi yerli firmalar, 40 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 18,4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 6,9 milyar TL’dir.

Kasım Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

2020 yılı Kasım ayında verilen yatırım teşvik belgelerinin 442 adedi I. Bölgede, 204 adedi II. Bölgede, 139 adedi III. Bölgede, 83 adedi IV. Bölgede, 45 adedi V. Bölgede, 95 adedi VI. Bölgede ve 1 adedi de muhtelif bölgelerdedir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 8,5 milyar TL’si I. Bölgede, 4,4 milyar TL’si II. Bölgede, 4,5 milyar TL’si III. Bölgede, 2,5 milyar TL’si IV. Bölgede, 4,3 milyar TL’si V. Bölgede, 983 milyon TL’si VI. Bölgede ve 12 milyon TL’si de muhtelif bölgelerdedir.

Kasım Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

2020 yılı Kasım ayında düzenlenen 1.009 adet belgenin 556 adedi komple yeni yatırım, 383 adedi tevsi, 70 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Kasım ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 25,3 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 14,2 milyar TL’si komple yeni yatırım, 9,1 milyar TL’si tevsi ve 2 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Kasım Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

Kasım ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 25,3 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,8 milyar TL’si Enerji sektöründe, 6,1 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 14,3 milyar TL’si İmalat sektöründe, 1,7 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 457 milyon TL’si tarım sektöründedir.

Kasım Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

Kasım ayında düzenlenen 1.009 adet yatırım teşvik belgesinin 586 adedi Bölgesel, 421 adedi Genel ve 2 adedi de Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 25,3 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 17,9 milyar TL’si Bölgesel, 7,3 milyar TL’si Genel ve 140 milyon TL’si de Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

2020 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Gelişmeleri

OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

2020 yılı Ocak-Kasım döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 215,1 milyar TL olan toplam 9.335 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 277.316 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 9.335 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 9.014 adedi yerli firmalar, 321 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 198 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 17,1 milyar TL’dir.

Ocak-Kasım Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

2020 yılının Ocak-Kasım döneminde verilen teşvik belgelerinin 3.939 adedi I. Bölgede, 1.734 adedi II. Bölgede, 1.236 adedi III. Bölgede, 746 adedi IV. Bölgede, 632 adedi V. Bölgede, 1.038 adedi VI. Bölgede ve 10 adedi de Muhtelif Bölgelerdedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 84,1 milyar TL’si I. Bölgede, 46,4 milyar TL’si II. Bölgede, 33,6 milyar TL’si III. Bölgede, 19,6 milyar TL’si IV. Bölgede, 20,7 milyar TL’si V. Bölgede, 8,4 milyar TL’si VI. Bölgede ve 2,1 milyar TL’si de Muhtelif Bölgelerdedir.

Ocak-Kasım Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

2020 yılı Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 9.335 adet belgenin 5.584 adedi komple yeni yatırım, 3.043 adedi tevsi, 708 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Kasım döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 215,1 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 138,7 milyar TL’si komple yeni yatırım, 56 milyar TL’si tevsi ve 20,3 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Ocak-Kasım Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

Ocak-Kasım döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 215,1 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 41,6 milyar TL’si Enerji sektöründe, 31,5 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 130,6 milyar TL’si İmalat sektöründe, 6,2 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 5,2 milyar TL’si de Tarım sektöründedir.

Ocak-Kasım Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 9.335 adet yatırım teşvik belgesinin 5.794 adedi Bölgesel, 3.534 adedi Genel ve 7 adedi de Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 215,1 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 127,5 milyar TL’si Bölgesel, 86,7 milyar TL’si Genel ve 852 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

20 Haziran 2012 tarihinden Kasım 2020 sonuna kadar 47.285 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 44.912 adedi yerli firmalar, 2.373 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 945,8 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 281,9 milyar TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde37, II. Bölge yüzde18, III. Bölge yüzde14, IV. Bölge yüzde11, V. Bölge yüzde9, VI. Bölge yüzde11 ve Muhtelif Bölgeler yüzde0,3 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde40, II. Bölgenin payının yüzde20, III. Bölgenin payının yüzde19, IV. Bölgenin payının yüzde8, V. Bölgenin payının yüzde5, VI. Bölgenin payının yüzde4 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde4 olduğu görülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Kasım 2020 sonuna kadar düzenlenen 47.285 adet yatırım teşvik belgesinin 30.244 adedi Komple Yeni Yatırım, 13.169 adedi Tevsi ve 3.872 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 1,2 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 789,2 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 319,1 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 119,4 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlardır.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Kasım 2020 sonuna kadar düzenlenen 47.285 adet yatırım teşvik belgesinin 26.903 adedi Bölgesel, 102 adedi Büyük Ölçekli, 20.219 adedi Genel ve 61 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 1,2 trilyon TL’lik sabit yatırım tutarının 600,1 milyar TL’si Bölgesel, 78,2 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 372,7 milyar TL’si Genel iken 176,7 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

20 Haziran 2012 tarihinden Kasım 2020 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 1,2 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 296,2 milyar TL’si Enerji, 315,1 milyar TL’si Hizmetler, 557,2 milyar TL’si İmalat, 42,3 milyar TL’si Madencilik ve 16,9 milyar TL’si Tarım sektörlerindedir.