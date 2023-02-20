Erzurumspor’un miniklerinden duygulandıran hareket

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı Erzurumspor FK (Futbol Kulübü)’nün alt yapı sporcular unutmadı. Afet nedeniyle ülkece verilen milli yas nedeniyle antrenmanlarını durduran ve bu hafta sonu ilk kez topbaşı yapan Erzurumspor FK U9 takımı, ilk antrenmanında asrın afetinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı andı.

U9 Aday Takımı sorumlusu Abdullah Kalın nezaretinde yapılan antrenman öncesinde Türk bayrağı açan minik dadaşların bu davranışı büyük beğeni topladı.

Teknik Direktör Abdullah Kalın, onbinlerce kişinin yaşamını yitirdiği, 100 bin’in üzerinde de yaralınının bulunduğu, Hatay ve Kahramanmaraş gibi illerin neredeyse tamamının yıkıldığı afetti birçok sporcunun ve spor adamının yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.