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Erzurumsporlu taraftarlardan Başkan Orhan’a teşekkür ziyareti

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Kartalları taraftar grubunu belediyede konuk etti. B.B. Erzurumspor’dan maddi-manevi desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Başkan Orhan’a teşekkür eden mavi beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla Aziziye Belediyesi’nde adeta tribün coşkusu yaşattı.

ERZURUM 27.02.2021, 14:04
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Erzurumsporlu taraftarlardan Başkan Orhan’a teşekkür ziyareti

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Kartalları taraftar grubunu belediyede konuk etti. B.B. Erzurumspor’dan maddi-manevi desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Başkan Orhan’a teşekkür eden mavi beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla Aziziye Belediyesi’nde adeta tribün coşkusu yaşattı.

Genç taraftarları belediyenin nikah salonunda ağırlayan Başkan Cevdet Orhan, Erzurumspor’un Süper Lig’de kalıcı olacağının altını çizerek, “Hiçbir takımın bizimki gibi coşkulu ve armaya sevdalı bir taraftar kitlesi yok. Erzurumspor’umuz, taraftarından aldığı enerjiyle yoluna devam edecek” dedi.

Grup liderleri Muhammet Dumlu, Kayhan Piyi ve Enes Aydemir’le birlikte Aziziye Belediyesi’ne çıkarma yapan Palandöken Kartalları, tezahüratlarıyla Dadaşkent’i bile inletirken, coşku dolu atmosfer İbrahim Erkal şarkılarıyla renklendi. Aziziye Belediye Başkanı Orhan’a, üzerinde isminin yazılı olduğu Palandöken Kartalları atkısını hediye eden genç taraftarlar, tezahüratlarına nikah salonunda da devam etti.

Başkan Sekmen’e Hususi Teşekkür

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mavi beyazlı taraftarların, Erzurumspor’un enerji kaynağını oluşturduğunu ifade ederek, “Hiçbir takımın taraftarında böylesi bir coşku ve heyecan yoktur. Hiçbir taraftarın kalbi de, takımı için Erzurumspor taraftarınınki gibi çarpmaz!” diye konuştu.

Konuşmasında Erzurumspor’un geldiği noktada Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Onursal Başkan Mehmet Sekmen’in çok büyük payının bulunduğunu vurgulayan Başkan Orhan, “Mehmet Sekmen başkanımız, taşın altına elini değil, gövdesini koymuş ve Erzurumspor’umuzu bu noktalara kadar getirmiştir. Bu yüzden her şeyden önce bir Erzurumlu ve Erzurumspor taraftarı olarak, Sekmen başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biz de Aziziye Belediyesi olarak; ruhunda şampiyonluk olan bu şehrin takımına her zaman destek olacağız, takımımızın arkasında duracağız.” ifadelerini kullandı.

Taraftarlar İçin “Çiçek” Benzetmesi

Pandemi sebebiyle maçların seyircisiz oynandığını ve bu yüzden tribünlerin mahzunlaştığını ifade eden Orhan, “Taraftar olmadan tribünlerin gerçekten hiçbir anlamı yok. Çiçeksiz bir bahçe ne ise, taraftarsız tribünler de aynı Bu yüzden birbirinden müstesna gruplarımız ve mavi beyaz renklere gönül vermiş taraftarlarımızla tribünleri yeniden coşturacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Erzurumspor’umuz bu enerji ve heyecanla çıktığı bu yolda başarıyla ilerlemeye devam edecek. Kim ne yaparsa yapsın, kimler önüne hangi engelleri çıkartırsa çıkartsın, mücadelemiz bitmeyecek” dedi.

Palandöken Kartalları liderlerinden Muhammet Dumlu ise, mavi beyazlı takıma verdiği desteklerden dolayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür ettiği konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin ardından Başkan Orhan, Palandöken Kartalları grubuna sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir video kliple teşekkür etti.
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