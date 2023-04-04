Erzurumspor sakata geldi

TFF 1. Ligde mücadele eden Erzurumspor FK’de sakat futbolcuların sayısının fazla olması teknik heyeti düşündürüyor.

Kulüp Doktoru Bilgehan Öztop sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugün Erzurumspor FK Futbol A takımında yer alan Cengizhan Bayrak’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağında kopma saptandı. Futbolcunun operasyon olması planlandı.

Zakaria Bergdich’in yapılan görüntülemelerinde, sol ayak 2. Metatarsında (2. Tarak kemiği) kırık tespit edildi.

Ufuk Budak’ın yapılan MR görüntülemesinde, sağ adduktor longus kasında (uyluk içi kası) ödem ve kanama belirlendi.

Süleyman Koç’un yapılan MR görüntülemesinde, sağ soleus kasında (alt bacak derin kası) ödem tespit edildi.

Sakat futbolcuların tedavisine sağlık ekibimizce devam edildiği bildirildi.