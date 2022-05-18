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Erzurumlu yeniden hava ulaşımına yoğunlaştı

DHMİ Erzurum Havalimanı 2022 Nisan ayı verilerini paylaştı.

ERZURUM 18.05.2022, 09:17
Erzurumlu yeniden hava ulaşımına yoğunlaştı

DHMİ Erzurum Havalimanı 2022 Nisan ayı verilerini paylaştı.

2021 yılı Nisan ayına göre, 2022 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 17, ticari uçak seferi sayısı yüzde 14, taşınan yük miktarı yüzde 24, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 30 oranında artış gösterdi.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından 2 bin 148 iç, 41 dış hat üzerinden olarak toplam 2 bin 189 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 17 oranında arttı, dış hat sefer sayısı artış oranı yüzde 3 oldu. Toplam uçuş sayısı ise yüzde 17’lik artış kaydetti. Havalimanından 2021 yılı Nisan ayında bin 833 iç, 40 dış, toplam bin 873 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 295 bin 699, dış hatta 2 bin 960 toplam 298 bin 659 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2021 yılı Nisan dönemine göre, yolcu sayısı iç hatta yüzde 29, dış hatlarda yüzde 70 oranında artış kaydetti. Toplamdaki artış oranı yüzde 30 olarak belirlendi. 2021 yılında havalimanından iç hatta 228 bin 879, dış hatta ise bin 738 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı

2022 Ocak - Nisan döneminde il havalimanından bin 807 iç, 16 dış hatta olarak toplam bin 823 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 14, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 33 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 14 oldu. 2021 Nisan ayında havalimanından bin 588 iç, 12 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 2 bin 599, dış hatta 20, toplam 2 bin 619 ton yük taşındı. 2022’de taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 24 oranında artış gösterdi, dış hatlarda ise yüzde 35 oranında düşüş yaşandı. Toplamda değişim oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti. Havalimanından 2021 yılında ayında iç hatta 2 bin 90, dış hatta ise 31 ton yük taşınmıştı.

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