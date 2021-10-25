banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
İşte en güncel otomobil fiyatları
İşte en güncel otomobil fiyatları

Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Türk Anneler Derneği tarafından 45 kişinin katılımıyla Diyarbakır anneleri ziyaret edildi.

ERZURUM 25.10.2021, 11:32
Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Türk Anneler Derneği tarafından 45 kişinin katılımıyla Diyarbakır anneleri ziyaret edildi.

3 Eylül 2019’da evlatlarına kavuşmayı bekleyen annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 783’üncü gününe girdi. Diyarbakır annelerini ziyaret eden Erzurumlu kadınlar duygusal anlar yaşadı.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin burada yaptığı basın açıklamasında, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmamak için böyle bir gezi düzenlediklerini ifade etti.

Pasin şunları söyledi: "Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sessiz çığlık veren annelere verdiği destekten aldığımız güçle bizde annelerimizin yanındayız. Annelerin yanında PKK’nın karşıdındayız.Terörü bitirecek olan annelerimizin yiğit yürekleridir. Teröriste lanet, annelere destek. Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığını destekliyoruz. Bu ülke bu vatan için şehit olan yiğit mehmetçiklerimizi saygıyla anıyor, ruhları şad olsun diyoruz Bize bu imkanı tanıyan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen beyefendiye saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyoruz."

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve nöbete yeni katılan Necibe Çiftçi ise 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Diyarbakır’a geldiğini açıkladı.

Anne Çiftçi, “Ben burada HDP il binası önünden kalkmayacağım. Bir oğlumu şehit ettiler, bari diğer oğlumu bana versinler. Ben evladımı istiyorum, mal mülk istemiyorum. Benim ciğerimi versinler, benim evladımı bana versinler. Zaten bir kere ciğerimi yakmışlar, diğer evladımı bana versinler. İnşallah Allah’ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşurum.” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren acılı anneler, Erzurumlu hanımlara teşekkür ettiler.

Ziyaret sonunda din görevlisi Nefise Kıyıcı, anneler için dua okudu.

Ziyarete, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İl Koordinatörü Nimet Aydemir ve dernek üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2