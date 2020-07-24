banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Otomotivde yeni istihdam arayışı başladı
Otomotivde yeni istihdam arayışı başladı
Altından yeni rekor
Altından yeni rekor
Fındıkta rekolte tartışması
Fındıkta rekolte tartışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’da namaza 350 bin kişi katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’da namaza 350 bin kişi katıldı

Erzurumlu kadınlar bal üretimi yapacak

ERZURUM KADIN KOOPERATİFİNCE BAL ÜRETİMİ YAPILACAK. 15 AĞUSTOSTA ÜRETİME BAŞLAYACAK OLAN KADINLAR, HASAT DÖNEMİNDE 1 TON BAL ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR.

ERZURUM 24.07.2020, 17:13
8
Erzurumlu kadınlar bal üretimi yapacak

Erzurum Kadın Kooperatifince bal üretimi yapılacak. 15 Ağustosta üretime başlayacak olan kadınlar, hasat döneminde 1 ton bal üretmeyi hedefliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş ve AÇSH Şube Müdürü Süleyman Duman, Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Başkanı Zeynep Polat’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Gökdaş, Erzurum merkezde 2, İspir’de 1 kadın kooperatifinin kurulduğunu anımsatarak, kadın kooperatiflerine ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti.

Gökdaş, özverili çalışmalarından dolayı Polat ve ekibine teşekkür ederek, kadın kooperatiflerinin ekonomi ve istihdam açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kadınların kooperatifleşmesi konusunda ilçelerde çeşitli eğitimler düzenlediklerini belirten Gökdaş “Kadın sinerjisinin başarıya ulaştığını görmek bizleri mutlu ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında ilçelerde kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendik. Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Eğitimler amacına ulaşıyor’ ’dedi.

Gökdaş, şiddet mağduru kadınların kooperatifler aracılığıyla istihdam edilmesi konusunda destek beklediklerini belirterek, özellikle şiddete maruz kalan kadınların istihdam sorununu aşmak için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Erzurum Kadın Kooperatifi Zeynep Polat ise kooperatif çalışmaları kapsamında Erzurumlu kadınların bal üretimi yapacağını belirterek, 15 Ağustosta başlayacak çalışmayla bir ton bal üretimi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

E ticaret yolu ve satış mağazasıyla pazarlama sorununu aşacaklarını belirten Polat, ‘’ Amacımız kadınlarımız üretimde etkin yer almasını sağlamak, Göngörmez Köyünde , 15 Ağustosta başlayacağımız bal üretimden 1 ton rekolte elde etmeyi bekliyoruz. Bal üretimi konusunda bizlere destek olan ve danışmanlık yapan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu’na teşekkür ediyoruz. Tüm Erzurumluları bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Kadın sinerjisinin istihdam sorunun aşılmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Bal üretiminden sonra yöresel bazda yetişen diğer tarım ürünlerinin de üretim ve satışını yapmayı amaçlıyoruz’’ dedi.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
İmsak 03:57
Güneş 05:46
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:36
Yatsı 22:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 37 96
2. Man City 37 78
3. M. United 37 63
4. Chelsea 37 63
5. Leicester City 37 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. West Ham 37 38
16. Brighton 37 38
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25