Erzurumlu kadınlar bal üretimi yapacak

Erzurum Kadın Kooperatifince bal üretimi yapılacak. 15 Ağustosta üretime başlayacak olan kadınlar, hasat döneminde 1 ton bal üretmeyi hedefliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş ve AÇSH Şube Müdürü Süleyman Duman, Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Başkanı Zeynep Polat’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Gökdaş, Erzurum merkezde 2, İspir’de 1 kadın kooperatifinin kurulduğunu anımsatarak, kadın kooperatiflerine ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti.

Gökdaş, özverili çalışmalarından dolayı Polat ve ekibine teşekkür ederek, kadın kooperatiflerinin ekonomi ve istihdam açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kadınların kooperatifleşmesi konusunda ilçelerde çeşitli eğitimler düzenlediklerini belirten Gökdaş “Kadın sinerjisinin başarıya ulaştığını görmek bizleri mutlu ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında ilçelerde kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendik. Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Eğitimler amacına ulaşıyor’ ’dedi.

Gökdaş, şiddet mağduru kadınların kooperatifler aracılığıyla istihdam edilmesi konusunda destek beklediklerini belirterek, özellikle şiddete maruz kalan kadınların istihdam sorununu aşmak için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Erzurum Kadın Kooperatifi Zeynep Polat ise kooperatif çalışmaları kapsamında Erzurumlu kadınların bal üretimi yapacağını belirterek, 15 Ağustosta başlayacak çalışmayla bir ton bal üretimi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

E ticaret yolu ve satış mağazasıyla pazarlama sorununu aşacaklarını belirten Polat, ‘’ Amacımız kadınlarımız üretimde etkin yer almasını sağlamak, Göngörmez Köyünde , 15 Ağustosta başlayacağımız bal üretimden 1 ton rekolte elde etmeyi bekliyoruz. Bal üretimi konusunda bizlere destek olan ve danışmanlık yapan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu’na teşekkür ediyoruz. Tüm Erzurumluları bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Kadın sinerjisinin istihdam sorunun aşılmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Bal üretiminden sonra yöresel bazda yetişen diğer tarım ürünlerinin de üretim ve satışını yapmayı amaçlıyoruz’’ dedi.