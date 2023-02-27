Erzurumlu gazeteci ve yazarlar derneği kuruldu

Erzurumlu Gazeteciler ve Yazarlar, camiada birlik beraberlik adına Erzurumlu Gazeteciler ve Yazarlar Derneği adı altında güç birliği yaparak bir araya geliyor.

Erzurumlu Gazeteciler ve Yazarlar Derneği kısa adıyla (ERGAD), İstanbul Valiliği İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü’nün onayıyla beraber resmen kuruldu. Kuruluş işlemlerini tamamlayan dernek üye kayıtlarını almaya devam ediyor.

İstanbul Merkezli kurulan dernek Türkiye genelinde Erzurumlu Gazeteci ve Yazarları aynı çatı altında toplamayı hedefliyor.

Kurucu Başkan Kenan Gülerci oldu

Gazeteci ve Yazarları bir araya getirmek için kalkındırmak için yola çıkan derneğin, kurucu isimleri arasında deneyimli gazeteciler Kenan Gülerci, Tahsin Kara, Saki Akyüz, Kubilay Öztürk, Ahmet Kaplan, Erdem Talaş ve Kasım Kılıç yer aldı. Kurucu Başkanlık görevine Kenan Gülerci getirilirken Başkan Yardımcılığına Saki AkyüzGenel Sekreterliğe Tahsin Kara getirildi.

Kurucu Başkan Kenan Gülerci yaptığı açıklamada;“Her biri birbirinden kıymetli gazeteci arkadaşlarımla birlikte Erzurumlu Gazeteci ve Yazarlar Derneği adı altında bir araya geldik. Dernek, öncelikle İstanbul’da bulunan Erzurumlu Gazeteciler ve Yazarlar başta olmak üzere, ülke genelinde gerek ulusal gerekse yerel bazda faaliyet gösteren Gazete, Dergi, Radyo-Televizyon ve İnternet Haber Sitelerinin sahipleri ve çalışanları, imzalı yazı yazan veya yazarlık niteliği taşıyanlar, program yapımcısı ve sunuculuk yapan, fiil ehliyetine sahip bulunan Basın-Medya organlarında görev yapan Erzurumluları bir araya toplamak, mesleki ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve gelişmesine yardımcı olmak, mesleğin toplum içindeki değerini artırıcı faaliyet ve tedbirleri almak amacı ile kurulmuştur.

Derneğimizin bir başka amacı da mesleki eğitimi sürekli hale getirmek, meslek içi eğitimi yerleştirmek, gençlere yol göstermek, akademik çalışmaları desteklemek, özgür ve çok sesli olmak amacıyla Derneğimiz Üyeleri için düzenleyeceğimiz eğitimlerle medya sektöründe sürekli iyileşme sağlayabilmek.

İnternet Gazetecilerinin özlük haklarının, Basın Kanunu çerçevesinde görev yapan medya mensuplarının hakları ile eşitlenmesi, Online Habercilikle uğraşanların Sarı Basın Kartı almaları, Haber Sitelerinin Resmi İlanlardan yararlanabilmeleri, Basın Kanunu’nda İnternet Gazeteciliğine de yer verilmesi hayati önemdedir. İnternet Medyası çalışanları vergi ödemekte, Haberin yayımlanması konusunda kanun karşısında sorumlu olmakta, gerektiğinde işgücü istihdam etmektedir. Bu konudaki hakların elde edilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Erzurumlu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin, Erzurumlu Gazeteciler ve Yazarlar başta olmak üzere sektörde çalışan tüm hemşehrilerine büyük katkı sağlayacağını aktaran Gülerci, amacımız Erzurum camiasının güçlü kalemlerini bir araya getirip şehir adına tek ses tek yürek olmak. Erzurum adına daha güçlü bir kamuoyu oluşturmak, çok ihtiyacımız olan Erzurum lobisine öncülük etmek olduğunu belirtti.