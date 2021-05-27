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Erzurum’dan Bursa’ya uçuşlar yeniden başladı

Erzurum’da korona virüsü nedeniyle ara verilen Bursa uçuşları yeniden başladı.

ERZURUM 27.05.2021, 14:01
Erzurum’dan Bursa’ya uçuşlar yeniden başladı

Erzurum’da korona virüsü nedeniyle ara verilen Bursa uçuşları yeniden başladı.

Korona virüs nedeniyle Erzurum Havalimanından Bursa Yenişehir Havalimanına uçuşlar durdurulmuştu. Normalleşmeyle birlikte uçuşlar yeniden başladı. Haftada Erzurum’dan Bursa’ya 3 uçuş planlanırken dün Erzurum’dan Bursa’ya 96 kişi Bursa’dan Erzurum’a ise 177 kişi seyehat etti.

Planlanan programda Erzurum’dan Bursa’ya Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri uçuşlar gerçekleştirilecek.
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