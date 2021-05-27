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Erzurum’dan Bursa’ya uçuşlar yeniden başladı
Erzurum’da korona virüsü nedeniyle ara verilen Bursa uçuşları yeniden başladı.
ERZURUM 27.05.2021, 14:01
Erzurum’da korona virüsü nedeniyle ara verilen Bursa uçuşları yeniden başladı.
Korona virüs nedeniyle Erzurum Havalimanından Bursa Yenişehir Havalimanına uçuşlar durdurulmuştu. Normalleşmeyle birlikte uçuşlar yeniden başladı. Haftada Erzurum’dan Bursa’ya 3 uçuş planlanırken dün Erzurum’dan Bursa’ya 96 kişi Bursa’dan Erzurum’a ise 177 kişi seyehat etti.Planlanan programda Erzurum’dan Bursa’ya Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri uçuşlar gerçekleştirilecek.