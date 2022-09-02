Erzurum’dan 7 ayda 42 milyon dolarlık dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın Ocak-Temmuz ayları bağlamında 11 milyon 141 bin dolarlık ihracat, 30 milyon 938 bin dolarlık ithalat olarak toplam 42 milyon 80 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

Erzurum İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

DOSİAD analizlerinde, Erzurum’da ihracatın ithalatı karşılama oranı temmuz ayı bazında yüzde 24.89, Ocak - Temmuz ayları bütününde ise yüzde 36.0 olarak bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı Temmuz ayı kaydında yüzde 19,93, Ocak - Temmuz ayları toplamında ise yüzde 26,47 olarak hesaplandı.

Erzurum İhracat Değeri Aylık Dağılım

Verilere göre Erzurum’dan Ocak ayında1 milyon 426 bin, Şubat ayında 1 milyon 727 bin, Mart ayında 1 milyon 343 bin, Nisan ayında 1 milyon 677 bin, Mayıs ayında 1 milyon 806 bin, Haziran ayında 1 milyon 844 bin, Temmuz ayında 1 milyon 318 bin dolar olarak toplam 11 milyon 141 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum İthalat Değeri Aylık Dağılım

Erzurum’dan Ocak ayında 3 milyon 291 bin, Şubat ayında 2 milyon 6 bin, Mart ayında 5 milyon 333 bin, Nisan ayında 4 milyon 536 bin, Mayıs ayında 4 milyon 857 bin, Haziran ayında 5 milyon 621 bin, Temmuz ayında 5 milyon 295 bin dolar olarak toplam 30 milyon 938 milyon dolar değerinde ithalat kaydedildi.

Erzurum Dış Ticaret Değeri Aylık Dağılım

Erzurum’dan Ocak ayında 4 milyon 717 bin, Şubat ayında 3 milyon 733 bin, Mart ayında 6 milyon 676 bin, Nisan ayında 6 milyon 213 bin, Mayıs ayında 6 milyon 663 bin, Haziran ayında 7 milyon 465 bin, Temmuz ayında 6.6 milyon dolarlık dış ticaret yapıldı.

Temmuz Ayında İhracat Yüzde 13,4 Arttı

İhracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi ile üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz Döneminde İhracat Yüzde 19,1, İthalat Yüzde 40,7 Arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 19,3 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Temmuz ayında yüzde 7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan, 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 19,3 artarak 16 milyar 560 milyon dolardan, 19 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,5 artarak 36 milyar 582 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,1 oldu.

Dış Ticaret Açığı Temmuz Ayında Yüzde 147 Arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147,0 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında yüzde 79,1 iken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4’e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 143,7 arttı.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 143,7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 82,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,9’a geriledi.

Temmuz Ayında İmalat Sanayinin Toplam İhracattaki Payı Yüzde 94,2 Oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,9 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Temmuz Ayında Ara Mallarının Toplam İthalattaki Payı Yüzde 80,5 Oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 80,5, sermaye mallarının payı yüzde 11,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,1 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 81,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,6 oldu.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 490 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 315 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 15 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 2 milyon dolar ile Irak, 850 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 12 milyar 114 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 938 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 501 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 460 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 355 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7’sini oluşturdu.

İthalatta İlk Sırayı Rusya Federasyonu Aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 4 milyar 374 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 804 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 779 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 446 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 389 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,7’sini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 32 milyar 116 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 23 milyar 887 milyon dolar ile Çin, 13 milyar 279 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 971 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 956 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7’sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,5 azalırken, ithalat yüzde 2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,3, ithalat yüzde 36 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,2 oldu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Temmuz ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,2 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 73,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2 oldu. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 69,8 oldu. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,6 olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Temmuz ayında 16 milyar 989 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 16 milyar 989 milyon dolar, ithalat yüzde 34,1 artarak 26 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 124,9 artarak 4 milyar 276 milyon dolardan, 9 milyar 614 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında yüzde 78,4 iken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,9’a geriledi.

İhracat 2022 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde 134 Milyar 958 Milyon Dolar Oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 134 milyar 958 milyon dolar, ithalat yüzde 38,0 artarak 194 milyar 740 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 129,6 artarak 26 milyar 38 milyon dolardan, 59 milyar 782 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 81,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,3’e geriledi.