Erzurum’dan 47 ülkeye ihracat

Erzurum’dan bu yılın Aralık ayında 14, Ocak-Aralık ayları çerçevesinde ise 2’si Serbest Bölge olmak üzere 47 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 15 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 20 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum’dan Aralık ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Suriye, Moldova ve Almanya olarak kaydedildi. 2022 Ocak - Aralık ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Romanya, Azerbaycan, Moldova ve Bulgaristan olarak değerlendirildi

İhracat Değeri Artan Ülkeler

2022 Ocak - Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Avusturya, Romanya, Lübnan, KKTC, Mısır, Bulgaristan, Irak, Almanya, Yunanistan, Azerbaycan, Gürcistan, AHL Serbest Bölgesi, Makedonya, Macaristan ve Gambiya ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. İhracat değerinde en fazla yükselişin gerçekleştiği ülkeler Avusturya, Romanya ve Lübnan olarak kaydedildi.

İhracat Değeri Artış Oranları

İhracat değerindeki artış oranı ise Bulgaristan yüzde 101,8, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 519, Mısır yüzde 51,50, Irak yüzde 46, Almanya yüzde 76,40, Avusturya yüzde 43681, Yunanistan yüzde 35.5, Romanya yüzde 3524, Azerbaycan yüzde 26,0, Lübnan yüzde 882.7, Gürcistan yüzde 38,6, Gambiya yüzde 42.6, Makedonya yüzde 315.6, Macaristan yüzde 40 olarak gerçekleşti.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

2022 Ocak - Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, İsrail, Birleşik Krallık, Somali, Arnavutluk, Sırbistan, Fransa, Katar, Malta, Kazakistan, Ukrayna, Fas, BAE, İsveç, Kuveyt, Rusya Federasyonu, Kosova, Kırgızistan, Kamerun, İran, Suriye ile yapılan ihracatta düşüş değerlendirildi. En fazla tutarda ihracat değeri düşüşü Kamerun ile yapılan ihracatta tespit edildi.

Bazı Düşüş Oranları

Erzurum’dan yapılan ihracatta ülkeler değer düşüş oranı Kamerun ile yüzde 98.0, İran7la yüzde 96.8, Kırgızistan ile yüzde 92.8, Suriye ile yüzde 80.9, Kosova ile yüzde 80.40, Kuveyt ile yüzde 77.2, Rusya ile yüzde 75.5, İsveç’le yüzde 73 oranında kaydedildi.

Erzurum’dan 47 Ülkeye İhracat

Erzurum’dan 2022 Yılında 45 Ülke ve 2 Serbest bölgeye ihracat yapıldı. İhracat yapılan ülkeler; Gürcistan, Irak, Romanya, Azerbaycan, Moldova, Bulgaristan, Katar, Somali, Almanya, Avusturya, Mısır, Lübnan, Fransa, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., İran, Kırgızistan, AHL Serbest Bölgesi, Benin, Özbekistan, Gambiya, Birleşik Krallık, Makedonya, Kamerun, Ekvator Ginesi, Kuveyt, Bahreyn, İsrail, Kazakistan, BAE, Malta, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, İsviçre, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi , Nijer, Macaristan, İsveç, Letonya, Fas, ABD, Yunanistan, Tunus, Mauritius olarak kaydedildi.

Aralık’da 14 Ülkeye İhracat

Erzurum’dan Aralık ayında 14 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde kaydedilen ihracat değerleri Gürcistan 630,7 bin dolar, Moldova 79,35 bin dolar, Azerbaycan 256,6 bin, Somali 67,6 bin, Almanya 78,4 bin, Irak 534,3 bin, İran 69,6 bin, AHL Serbest Bölgesi 37,0 bin, KKTC 1.8 bin, Suriye 136.7 bin, Ekvator Ginesi 51.0 bin, Rusya 36.7 bin, Macaristan 5.9 bin, Avusturya 4.3 bin, KKTC 1.8 bin dolar oldu

2022 Ocak - Aralık Dönemi İhracat Yapılan Ülkeler

Dönemde ülkeler bazında belirlenen ihracat değerleri; Gürcistan 9,0 milyon, Irak 4,0 milyon, Azerbaycan 3,1 milyon, Romanya 3,5 milyon, Bulgaristan 1.2 milyon, Moldova 1.6 milyon, Katar 610,4 bin, Avusturya 425,9 bin, Almanya 443,8 bin, Mısır 192,59 bin, Lübnan 192,0 bin, Somali 451,8 bin, Fransa 183,9 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 117,7 bin, Kırgızistan 104,71 bin, Ukrayna 165,2 bin, Kamerun 52,00 bin, AHL Serbest Bölgesi 83,5 bin, İsrail 38,06 bin, Makedonya 53,0 bin, Birleşik Krallık 53,8 bin, Kosova 15,93 bin, Kuveyt 50,0 bin, İsviçre 13,43 bin, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 11,29 bin, ABD 6,37 bin, Macaristan 9,2 bin, Yunanistan 4.66 bin, Arnavutluk 14.0 bin, Sırbistan 17,3 bin, Malta 17.9 bin, Gambiya 65,5 bin, Özbekistan 72,1 bin, Rusya 179,4, Nijer 10.6, İsveç 8.26, Letonya 7,2 bin, Benin 75.4 bin, Fas 6.8 bin, Suriye 140,4 bin, BAE 18,1 bin, ABD 6.3 bin, Ekvator Ginesi 51.0 bin, Tunus 4.5 bin, Bahreyn 43.7 bin, İran 107,8 bin, Kazakistan 23.4 bin, Mauritius 3,74 bin dolar oldu.