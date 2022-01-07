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Erzurum’dan 4 kıtaya ihracat

Erzurum’da Aralık ayında 13, 2021 yılı bütününde ise 47 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum’dan 17 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 20 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü.

ERZURUM 07.01.2022, 13:28
Erzurum’dan 4 kıtaya ihracat

Erzurum’da Aralık ayında 13, 2021 yılı bütününde ise 47 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum’dan 17 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 20 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü.

Erzurum’da Aralık ayında 13,2021 yılı bütününde ise 47 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum’dan 17 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 20 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat Gürcistan’a yapılırken, bu ülkeyi ihracat değeri yüksekliği kaydında İran, Irak, Hollanda, Kamerun, Azerbaycan ve Kırgızistan izledi.

Ülke ihracat payları

TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Erzurum’un ihracat değeri toplamında en fazla pay edinen ülke Gürcistan oldu. İl ihracat değeri içinde ülke payları Gürcistan bazında yüzde 22,86, İran bazında yüzde 12,0, Irak kaydında yüzde 9.82, Hollanda bazında yüzde 9,68, Kamerun ölçeğinde yüzde 9,10, Azerbaycan ölçeğinde yüzde 8,76, Kırgızistan bazında yüzde 5.12 oldu.

En fazla değerde ihracat yapılan ülkeler

Erzurum’dan gerçekleştirilen yıllık ihracat bazında ihracat değerinin bir milyon doları aştığı ülkeler, Gürcistan, İran, Hollanda, Kamerun, Azerbaycan, Irak, Kırgızistan ve Katar oldu. 2021 aralık ayında en fazla değerde ihracatın gerçekleştirildiği 6 ülke ise, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Mısır, Rusya Federasyonu ve Fransa olarak sıralandı.

İhracat yapılan ülkeler

Erzurum’dan 2021 yılında, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Fas, Fransa, Gambiya, Gana, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İsveç, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Nijerya, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Sırbistan, Somali, Suriye, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen, Yunanistan’a ihracat yapıldı.

17 ülke ihracatında artış

2021 yılında, 2020 yılına göre en yüksek oranda ihracatın arttığı ülke Kamerun oldu, bu ülkeyi Suriye, İran, Nijerya, Fransa, Malta ve Ürdün takip etti. Yıllık bazda ihracat değeri artışı İran’la yüzde 3688, Kamerun’la yüzde 9302, Suriye ile yüzde 4216, Birleşik Krallıkla yüzde 286,5, Nijerya ile yüzde 643.1, Malta ile yüzde 471.9, Fransa ile yüzde 473,8, Ürdün ile yüzde 380,9, Kuveyt ile yüzde 347.6, Rusya Federasyonu ile yüzde 246.3, Bulgaristan’la yüzde 205.3, Hollanda ile yüzde 149.4, Arnavutluk’la yüzde 86.1, KKTC ile yüzde 60.4, Gürcistan’la yüzde 51.5 olarak belirlendi.

20 ülke ihracatında düşüş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2021 yılında bir önceki yıla göre 20 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş kaydedildi. Düşüş oranları Senegal ile yüzde 99.5, Makedonya ile yüzde 97.2, Yunanistan ile yüzde 96.0, Belçika ile yüzde 94,0, Macaristan ile yüzde 91.4, Mısır ile yüzde 79,6, Libya ile yüzde 91,0, Fas’la yüzde 85.2, Bosna Hersek’le yüzde 85.0, Ukrayna7yla yüzde 83.2, Avusturya ile yüzde 79.5, Sırbistan’la yüzde 75.1, Yemen7le yüzde 65.7, Somali ile yüzde 65.2, Almanya ile yüzde 46.2, Gana ile yüzde 24.0, Azerbaycan’la yüzde 21.3, Polonya ile yüzde 20.0, Irak ile yüzde 15.4 olarak kaydedildi.

Aralık 2021 ihracat değerleri

TİM verilerine göre, Erzurum’dan 2021 aralık döneminde 13 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi. Dönemde Irak’a 993.3 bin, Azerbaycan’a 453.4 bin, Gürcistan’a 399.1 bin, Mısır’a 70.5 bin, Rusya Federasyonu’na 35.6 bin, Fransa’ya 16.3 bin, İsrail’e 15.6 bin, Ukrayna’ya 12.8 bin, Bulgaristan’a 12.7 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak - Aralık 2021 dönemi

Yıllık düzeyde Gürcistan’a 6.5 milyon, İran’a 3.4 milyon, Hollanda’ya 2.7 milyon, Kamerun’a 2.5 milyon, Azerbaycan’a 2.4 milyon, Irak’a 2,7 milyon, Kırgızistan’a 1.4 milyon, Katar’a 1.2 milyon, Suriye’ye 736.1 bin, Rusya Federasyonu’na 731.7 bin, Bulgaristan’a 626,8 bin, Somali’ye 489,2 bin, Ukrayna’ya 406,2 bin, Fransa’ya 372,5 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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