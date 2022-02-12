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Erzurum’da ‘Yeniden Asya ve İran’ programı düzenlendi

Erzurum’da ‘Yeniden Asya ve İran’ programı düzenlendi.

ERZURUM 12.02.2022, 15:33
Erzurum’da ‘Yeniden Asya ve İran’ programı düzenlendi

Erzurum’da ‘Yeniden Asya ve İran’ programı düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Diplomasi Akademisi tarafından organize edilen (İRAM ) İran Araştırmaları Merkezi paneli Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda yapıldı.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Sahada ve Masada Güçlü Türkiye” sloganıyla yola çıkılan Erzurum Diplomasi Akademisi alanında insan kaynağı yetiştirme için lise, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Erzurum Diplomasi Akademisi çatısı altında farklı bölge ve ülkelerin siyasi, ekonomik, kültürel ve coğrafileri açısını inceleyen 25 farklı bülten bulunuyor. Düzenlenen programda katılan öğrencilere yönelik ‘Yeniden Asya ve İran’ paneli sunuldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Diplomasi Akademisi tarafından organize edilen panele, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İRAM Başkanı Hakkı Uygur, Kıdemli Uzman Umut Başar, İRAM uzmanı Çağatay Balcı, İRAM Araştırmacısı Yasir Rashid, İRAM Araştırmacısı Hurşit Dingil ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, “Böyle güzel bir çalıştayda birlikte olmaktan mutluyum, bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz, sürdürülen Diplomasi Akademisi Türkiye’nin çok yönlü ve dış politikası nedeniyle, tarihi ve kültürel misyonu ile jeopolitik konumda olması ile iyi insan yetiştirilmesi gerektiğini düşünerek kurulmuş durumda. 6’ncı yılını dolduran bu inisiyatif gerek atölye çalışmaları ve gerekse eğitim çalışmaları ile devam ediliyor. Yerli ve Milli aynı zamanda vatanseverlere eğitim veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın tezi olan dünya 5 ten büyüktür tezi ile dünyada Türkiye’nin lider ülke olma hayalini sizler gerçekleştireceksiniz. Bu tür çalışmalar bu yüzden çok önemli. 10 binden fazla Türkçe ve İngilizce makale taraması yapıldı, öğrenciler tarafından yürütülen 25 bölge ile dünyanın nabzını tutuyoruz. Diplomasi Akademisini sivil inisiyatiften çıkarıp düşünce kuruluşu haline getirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalar için mekan oluşturuldu ve 7/24 çalışmalarına devam edecek ‘’ ifadelerini kullandı.

Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir de panelle ilgili olarak, “Kuruluşundan bu yana 6 yıllık zengin geçmişiyle Erzurum Diplomasi Akademisi, başta üniversite gençleri olmak üzere lise düzeyindeki öğrencilerin de geliştirilmesini hedefleyen uzun süreli bir akademi programıdır. Erzurum Diplomasi Akademisi, kuruluşundan bugüne her yıl başarılı öğrencileri seçerek, öğrencilerin mezuniyet sonrası sürece hazırlıklı olmasını sağlamaktadır. Öğrencileri yabancı diller, analitik düşünce, harita ve medya okumaları konularında geliştirirek Türkiye’nin beşerî kaynağını nitelikli ve kalifiye kılmayı amaçlamaktadır. Erzurum diplomasi akademisi bu amaç doğrultusunda gençlerin okuma, rapor yazma, sunum yapma, bölgesel ve spesifik çalışmalarda geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bilhassa Erzurum’un Asya’ya en yakın illerden olması bunun yanı sıra Güney Kafkasya bölgesi, İran ve Rusya gibi ülkelere coğrafi anlamda yakın bir konumda bulunması Erzurum’un bu bölgelere yönelik çalışmalarda önemli illerden biri olması potansiyelini taşımaktadır. Bugün düzenlenen Yeniden Asya ve İran oturumu bu motivasyonla Asya’nın yeniden önem kazandığı ve jeopolitik kırılmaların olduğu bu çağda yanı başımızdaki coğrafyalarda yaşanan bölgesel gelişmeleri anlama açısından mühim bir öneme sahiptir. Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki bölgesel gelişmeleri takip etmek, söz konusu gelişmeleri anlamak adına bu tür butik ve spesifik programların ihtiyacı aşikardır. Erzurum Diplomasi Akademisi de ortaya çıkan bu stratejik boşluğun doldurulmasına bir nebze katkı sağlamak adına bu önemli oturumu gerçekleştirmektedir” açıklamalarında bulundu.

İRAM Araştırmaları Merkezi’nin 2016 yılında kurulduğunu ifade eden İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Hakkı Uygur, “Burada İran ve farklı konuları çeşitli boyutları ile araştırıyoruz. Türkiye’nin şairleri, kimliği, tarihsel açısı gibi şahsiyetlerin yanı sıra İran’da bizim gibi eski coğrafya, derin kültürü ve tarihi olan ülke, Türk İslam Medeniyetini çok etkileyen bir ülke konumundadır. İran Devleti Pehleviler’den beri, son 100 yıldan bu yana oldukça önemli bir ülke, 1979 devrimi ile siyasi açıdan ortaya çıkan ülke konumundadır. Türkiye’ye gelecek olursak Arap Baharından sonra özellikle Suriye’de farklı konu ve alanlardan karşı karşıya geldiğimiz, bazı konularda anlaşıp, bazı konularda anlaşamadığımız ve yakından incelenmesi gereken bir ülkedir. Bünyemizde 40’a yakın araştırmacı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra İRAM Başkanı Hakkı Uygur başkanlığında “Yeniden Asya ve İran” adlı oturuma geçilerek öğrencilere bilgiler verildi.

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