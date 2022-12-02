Erzurum’da ‘’Yaşama dair sözümüz var’’ etkinliği

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesince 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle ‘’Yaşama Dair Sözümüz Var’’ üye dayanışma toplantısı düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesinde düzenlenen programa Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, sivil toplum kuruluş başkanları ve engelliler katıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, programın açılışında yaptığı konuşmada, engelliler konusunda 2005 yılından itibaren ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Üyeler arasında dayanışma sağlamak için söz konusu programı düzenlediklerini belirten Efe, ‘’2005 yılından itibaren engelliler adına devlet politikası oluşmuştur, eğitim ve istihdamda önemli çalışmalar yapılmıştır. Ancak 1996 yılında bu derneği kurduk. O günden bugüne kadar yaptığımız basın açıklamalarında pek değişen bir şey yol eğitimde ve ulaşımda sıkıntılarımız devam ediyor. Engellilerimiz günlük yaşamda sorunlar yaşıyor. Erzurum ’da engelliler konusunda olumlu çalışmalar yapılıyor. Sayın Valimiz bu konuda çok duyarlı. Büyükşehir Belediyemizde bu konuda önemli çalışmalar yapılıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bardağın boş kısmının yanında dolu kısmını da dile getirmek bizim için önemlidir. Erişim konusundaki çalışmalara daha çok ağırlık verilmelidir, empati kültürü geliştirilmelidir. Nüfusun yüzde 12si engelli, alileriyle birlikte yüzde 36’lık kısım nüfusun üçte ikisini oluşturuyor’’ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise kurum olarak engelliler konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Erzurum’da yaklaşık 6 bin 500 kişiye evde bakım ücreti ödendiğini ifade eti.

İlbaş, dezavantajlı kesimlerine yardımcı olmanın tarih, kültür ve dinimizde önemi bir yeri olduğunu belirterek, Erzurum’da kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği konusunda örnek çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise engelliler konusunda empati kültürünün gelişmesinin önemine değinerek, bu konuda herkese önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer de bu gibi etkinliklerin farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum Vali Yardımcısı Özdemir ise tüm engellilerin gününü kutlayarak, vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "Aslında engel denen bir şey yoktur. Engeller önümüzde duran küçük çakıl taşlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla çakıl taşlarını kaldırmak büyük gayret içerisindeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ilgili mevzuatının uygulanması konusunda çalışmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze ve bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde sizlerle bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Biz kendi annemize, kendi babamıza, kendi kardeşlerimize ve gönül bağımız olan kişilere yapılması gereken ne varsa sizler içinde aynısını yapmaya boynumuza borç olarak görüyoruz ve en iyisini yapmaya gayret edeceğiz’’ dedi.