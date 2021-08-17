Erzurum’da vaka sayısı arttı, hastanedeki bazı servisler Covid-19 servisine dönüştürüldü

Erzurum’da Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine Erzurum Şehir Hastanesi’nde ki bazı servisler Covid-19 servisine dönüştürüldü.

Günlük test sayısının 2 bini geçtiğini belirten Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vaka sayılarımız hızla yükseliyor. Hastaneye yatışlar, yoğun bakımlara gidişler artıyor. Hastanemizin bazı servislerini tekrar covide çevirmeye başladık. Ne diyebiliriz ki başka, tablo bu şekilde ve çok şeyi anlatıyor zaten. Son günlerde çevrenizden, yakınlarınızdan çok sayıda insanın hastalığa yakalandığını görüyor, duyuyorsunuz yine. Canlarımız yanıyor. Bir kez daha uyarmak istiyorum, hiç bir şey yokmuş gibi davranamayız. Maske, sosyal mesafe, kalabalıklardan uzak durma bizim tekrar sıkıca uygulayacağımız kurallar olmalı ve mutlaka aşı ile kendimizi bağışık kılmalıyız, canlarımız yanmadan” ifadelerine yer verdi.