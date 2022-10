Erzurum’da ulaşımda yapılan indirim Türkiye’de örnek gösteriliyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in ulaşımda yaptığı indirim Türkiye’de özellikle metropol kentlere adeta örnek teşkil ediyor.

1 Ekim tarihinde başlayan indirimle bilindiği gibi 4 TL olan öğrenci ücreti 2.5 TL’ye, 6 TL olan tam bilet ücreti 5 TL’ye, 5,5 TL olan öğretmen ücret tarifesi de 4,5 TL ye düşürülmüştü. Ayrıca 65 yaş ve engelli yolcular için her biniş başına Büyükşehir Belediyesi tarafından özel halk otobüslerine verilen ve 1,25 TL olan gelir desteği ücreti de 4 TL’ye çıkarılmıştı.

Söz konusu indirimlerin Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek gösterildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili şu kaydı düştü:

“1 Ekim tarihinde yaptığımız ulaşım tarifesi indirimi, Türkiye’deki metropol kentlere örnek olarak gösteriliyor. Vatandaşımızın refahı için kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan Belediyemiz her alanda üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Bakınız bu indirimlerin yaşandığı gün yüzlerce telefon aldım İstanbul, İzmir ve Ankara’dan Bu illerde yaşayan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve hatta öğretmenlerimiz ‘Başkanım bizim yaşadığımız kentlerde seçim vaatlerinde indirim yapacaklarını söylemişlerdi ama aksine zam yapıyorlar’ diye dert yanıyorlar. Liderimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin bize öğrettiği AK Belediyeciliğin temeli millete hizmetkâr olmaktır. Gönül Belediyeciliği halka hizmetin en güzel tarifidir. Dolayısıyla imkânlarımız ölçüsünde Anadolu’nun önsözü olan Erzurum’da bizim hedefimiz vatandaşlarımıza her alanda gelişmiş, kalkınmış ve müreffeh bir kent inşa etmektir. Gayemiz de, amacımız da vatandaşımızın her alanda memnuniyetidir, onların rızasını alarak iş yapmak ve çalışmaktır.”