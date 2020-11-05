Erzurum’da silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon
ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDE GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI İLE UYUŞTURUCU UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNU İŞLEDİKLERİ TESPİT EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Erzurum’un Aşkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon da 3 kişi gözaltına alındı.
Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen ve takibi yapılan 3 şüpheli şahsa yönelik Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Aşkale ilçesinde operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 3 adreste eş zamanlı olarak icra edilen aramalarda ise çok miktarlarda kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı (pipe),9 mm çapında tabanca mermisi ve dijital materyaller ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3