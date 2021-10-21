Erzurum’da sıfır atık projesi ile doğa ve çevre korunuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında destek almaya hak kazanan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın “Sıfır Atık Çalışmaları ile Kent Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlama” projesinin sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

12 ay içerisinde tamamlanması planlanan ve toplam 4.160.700 TL bütçeye sahip projeyle Erzurum’da ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak doğal kaynakların korunmasına, geri dönüşüme kazandırılarak kent ekonomisine, halkın projeye direkt katılımı sağlanarak sosyal sorumluluğun gelişimine ve istihdama katkı sunulması amaçlanıyor. Proje kapsamında kurulacak tesiste başlangıç aşamasında 25 kişilik istihdam sağlanması öngörülüyor.