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Erzurum’da sebepsizce kesilen ağaçlar tepki topladı

ERZURUM’UN KARASU NEHRİ ÇEVRESİNDE BULUNAN ORMANDA, KESİLİP OLDUĞU YERDE KURUMAYA BIRAKILAN AĞAÇLAR BAZI VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ.

ERZURUM 22.09.2020, 08:59
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Erzurum’da sebepsizce kesilen ağaçlar tepki topladı

Erzurum’un Karasu nehri çevresinde bulunan ormanda, kesilip olduğu yerde kurumaya bırakılan ağaçlar bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Karasu nehri güzergahındaki nehir yatağında yetişen yabani söğüt ve kavak ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Kesilen onlarca ağaç öylece bırakılarak kurumaya terkedildi. Bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki çekmek için telefonlarının kamerasıyla kesilen ağaçları çekti.

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